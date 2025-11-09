«AzerGold» представило новую золотую коллекцию монет «Зəфәр»

ЗАО «AzerGold представила новую коллекцию золотых памятных монет «Зəфәр».

Памятная коллекция посвящена 5-летию исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, над вооружёнными силами Армении в 44-дневной Отечественной войне.

Лимитированная коллекция золотых монет «Зəфәр» символизирует единство и волю азербайджанского народа, доблесть наших героических сыновей, сражавшихся за Родину, а также восстановление территориальной целостности государства и торжество мудрой политики.

Центральным элементом золотой монеты является Триумфальная арка, являющаяся основным компонентом Мемориального комплекса, посвященного Отечественной войне. Проход через Триумфальную арку символизирует путь нашего народа к исторической Победе. 44 колонны олицетворяют 44 дня Отечественной войны, а изображенное на монете дерево – наши исторические корни, возрождающиеся на освобожденных землях, наше настоящее и будущее.

Цифра «8» на монете символизирует 8 ноября – День Победы, вошедший в историю как символ единства Президента, Народа и Армии. Обрамляющий монету орнамент в виде восьмиконечной звезды, одного из главных элементов государственной символики, подчеркивая величие и вечность завоеванной Победы.

Следует отметить, что коллекция золотых монет «Зəфәр» является 19-м продуктом государственной компании. Памятные монеты, изготовленные из золота, добытого в Азербайджане, выпущены ограниченным тиражом — по 200 экземпляров каждого вида, весом 5, 10, 20 граммов и 1 унция.

Приобрести коллекцию можно в Центре продаж и обмена ЗАО «AzerGold» по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также заказав через онлайн-платформу компании www.azergold.gift.