«AzerGold» провело очередную акцию по озеленению по случаю дня Победы в Дашкесене и Гёйгёле - ФОТО

First News Media12:24 - Сегодня
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» провело акцию по посадке деревьев на территории Човдарского золотого месторождения, а также в селе Учтепе Гёйгёльского района.

В честь 5-летия исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне над вооружёнными силами Армении, на площади около 0,8 гектара при поддержке муниципалитета Гызылджа-Учтепе выделенной под будущий Парк Победы в селе Учтепе, было высажено около 700 саженцев липы, клёна и платана, за которыми проведён необходимый агротехнический уход.

На следующем этапе экологической акции на территории Човдарского золотого месторождения были высажены 1300 саженцев деревьев, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям. Одновременно были проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

Следует отметить, что подобные экологические инициативы АО «AzerGold» направлены на сохранение экологического равновесия, оздоровление окружающей среды, расширение зелёных зон и поддержку мероприятий по борьбе с изменением климата.

На сегодняшний день компанией высажены тысячи деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Работы по озеленению территорий будут продолжаться на постоянной основе.

