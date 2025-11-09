 Вход в Музей Победы будет бесплатным в течение трех дней | 1news.az | Новости
Общество

Вход в Музей Победы будет бесплатным в течение трех дней

First News Media11:45 - Сегодня
Вход в Музей Победы будет бесплатным в течение трех дней

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетители смогут бесплатно ознакомиться с музеем, посвящённым славной истории Победы, с 9 по 11 ноября.

Учитывая большой интерес к Музею Победы и поток посетителей, на входе будет организована система очередей для удобного прохода каждого.

С 12 ноября музей будет работать по билетной системе и принимать гостей с 11:00 до 18:00, за исключением понедельника.

Стоимость билетов для граждан Азербайджана: школьники - бесплатно, студенты - 1 AZN, взрослые - 5 AZN;

для иностранных граждан: дети - 6 AZN, взрослые - 15 AZN.

Посещение музея членами семей шехидов, участниками войны, военнослужащими и гражданами с инвалидностью I и II группы будет бесплатным.

