МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

В день Od çərşənbəsi - «вторник огня» зафиксировано 10 выездов пожарных расчетов в связи с возгораниями от костров.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с празднованием вторников Новруз байрамы.

В обращении отмечается, что, несмотря на проводимую массовую просветительскую работу и неоднократные предупреждения, в ряде случаев во время празднования Новруза все еще фиксируются нарушения правил пожарной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения зачастую приводят к трагическим последствиям:

«В день Od çərşənbəsi пожарными подразделениями министерства было зафиксировано в общей сложности 10 выездов на пожары, связанные с кострами. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению и призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности».