 «Nizami City» - роскошный подарок при покупке квартиры с ремонтом - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Nizami City» - роскошный подарок при покупке квартиры с ремонтом - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:12 - Сегодня
«Nizami City» - роскошный подарок при покупке квартиры с ремонтом - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии праздников Новруз и Рамазан жилой комплекс «Nizami City» объявил о старте новой акции для всех, кто приобретает квартиру с ремонтом.

Каждый покупатель квартиры с отделкой получит в подарок разнообразную бытовую технику и оборудование. Цель акции — дать возможность новым жильцам «Nizami City» переехать в своё новое жильё с максимальным комфортом и без дополнительных расходов.

В рамках акции каждому покупателю квартиры с ремонтом будут подарены газовый котёл, холодильник, стиральная машина, кондиционер и другое оборудование.

Количество подарков ограничено — приоритет отдаётся тем, кто обратится первым.

«Nizami City» — это современный жилой комплекс, возводимый в центральной части города, вблизи станции метро «Низами», бизнес- и медицинских центров, образовательных учреждений, торговых комплексов, Зимнего парка и Центрального парка. Комплекс состоит из 9 зданий по 9 этажей каждое. Три корпуса первой очереди (A, B, C) уже сданы в эксплуатацию, строительство корпусов следующей очереди — E, F и G — продолжается.

Утопающий в зелени закрытый двор, подземная парковка, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, детская и мини-футбольная площадки, зоны отдыха, современный фасад и просторные балконы — всё это создаёт атмосферу настоящего комфорта и уюта для жителей комплекса.

Для получения подробной информации и связи с отделом продаж звоните по номерам:

*0788

(050) 700-00-88

(050) 970-00-88

https://www.instagram.com/nizami.city/

На правах рекламы

Поделиться:
431

Актуально

Мнение

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Общество

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Общество

Граждане Азербайджана, оставшиеся в ближневосточных странах, эвакуируются в Баку ...

Общество

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Возобновлены рейсы Баку-Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

Гражданин Ирана пообещал $50 тыс. за закладку взрывного устройства в Сангачале

В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

Последние новости

Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

Сегодня, 13:53

В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Сегодня, 13:48

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Сегодня, 13:43

Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

Сегодня, 13:40

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Сегодня, 13:33

В Иране заявили, что не стремятся к прекращению огня с США и Израилем

Сегодня, 13:28

Доходы госбюджета Азербайджана за 2 месяца составили 6,3 млрд. манатов

Сегодня, 13:23

На предложение Путина помочь с Ираном Трамп предложил России закончить войну с Украиной

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Сегодня, 13:17

Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия сократили добычу нефти

Сегодня, 13:15

Meta начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Удары США и Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали загрязнение воздуха в Тегеране - ФОТО

Сегодня, 13:08

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

Сегодня, 12:55

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Стало известно о реакции Рианны на обстрел ее дома в Беверли-Хиллз

Сегодня, 12:15

МИД: Информация о гибели или ранении граждан Азербайджана в Иране не поступала

Сегодня, 12:08

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

СВР Армении заявила о давлении и вмешательстве в предвыборные процессы из-за рубежа

Сегодня, 11:43
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50