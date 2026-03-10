 Астрофизики рассказали, когда наблюдать за редкой кометой, которая упадет на Солнце | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Астрофизики рассказали, когда наблюдать за редкой кометой, которая упадет на Солнце

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
Астрофизики рассказали, когда наблюдать за редкой кометой, которая упадет на Солнце

Комета под названием C/2026 A1 (MAPS) в ближайшие дни пройдет на экстремально близком расстоянии от Солнца.

Как передает 1news.az, по сообщению кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, комета, по всей вероятности, распадется или полностью испарится, упав на Солнце 4 апреля 2026 года.

Согласно расчетам ученых, комета MAPS может быть одним из фрагментов знаменитой Большой кометы 1106 года.

Большая комета 1106 года (Great Comet of 1106 - X/1106 C1) считается одной из самых ярких комет, наблюдавшихся в период средневековья.

«По мере приближения кометы к Солнцу лед и другие летучие вещества в ее ядре начинают стремительно испаряться. Этот процесс создает мощные потоки газа и пыли, в результате чего хвост кометы быстро увеличивается в размерах. Однако на столь близком расстоянии от Солнца экстремально высокая температура солнечной короны и мощный солнечный ветер могут разрушить ядро кометы. По мнению астрономов, шансы на выживание этой кометы с диаметром ядра около 2 км после прохождения вблизи Солнца (на расстоянии около 750 000 км) крайне малы.

На данный момент блеск кометы составляет примерно +11,6 звездной величины, и ее можно увидеть только в телескопы. Однако расчеты показывают, что по мере приближения к Солнцу ее яркость будет стремительно расти. Резкое увеличение яркости ожидается в последние дни марта и первые дни апреля. В этот период хвост кометы начнет быстро расти, и в некоторых случаях объект можно будет наблюдать в небольшие телескопы или даже в бинокли. Не исключено, что в последние дни яркость кометы возрастет настолько, что она станет видимой невооруженным глазом и даже может быть кратковременно замечена на дневном небе», - отмечается в информации.

Как говорится в информации, наилучшее время для наблюдения за кометой - в течение 1–1,5 часов сразу после захода Солнца в западном направлении. Однако из-за её непосредственной близости к Солнцу процесс наблюдения может быть затруднен.

«Финальная стадия сближения кометы с Солнцем будет отслеживаться с помощью космических телескопов и специальных приборов для наблюдения за Солнцем (коронографов). Эти наблюдения позволят ученым получить новые данные о строении комет, их поведении в околосолнечной среде и воздействии солнечного ветра», - отмечается в информации.

Поделиться:
286

Актуально

Мнение

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Общество

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Общество

Граждане Азербайджана, оставшиеся в ближневосточных странах, эвакуируются в Баку ...

В мире

Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Санчес поставил действия США против Ирана в один ряд с действиями России в Украине

КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

Реза Пехлеви обратился к иранским азербайджанцам

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Последние новости

Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

Сегодня, 13:53

В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Сегодня, 13:48

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Сегодня, 13:43

Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

Сегодня, 13:40

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Сегодня, 13:33

В Иране заявили, что не стремятся к прекращению огня с США и Израилем

Сегодня, 13:28

Доходы госбюджета Азербайджана за 2 месяца составили 6,3 млрд. манатов

Сегодня, 13:23

На предложение Путина помочь с Ираном Трамп предложил России закончить войну с Украиной

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Сегодня, 13:17

Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия сократили добычу нефти

Сегодня, 13:15

Meta начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Удары США и Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали загрязнение воздуха в Тегеране - ФОТО

Сегодня, 13:08

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

Сегодня, 12:55

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Стало известно о реакции Рианны на обстрел ее дома в Беверли-Хиллз

Сегодня, 12:15

МИД: Информация о гибели или ранении граждан Азербайджана в Иране не поступала

Сегодня, 12:08

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

СВР Армении заявила о давлении и вмешательстве в предвыборные процессы из-за рубежа

Сегодня, 11:43
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50