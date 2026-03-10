Астрофизики рассказали, когда наблюдать за редкой кометой, которая упадет на Солнце

Комета под названием C/2026 A1 (MAPS) в ближайшие дни пройдет на экстремально близком расстоянии от Солнца.

Как передает 1news.az, по сообщению кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, комета, по всей вероятности, распадется или полностью испарится, упав на Солнце 4 апреля 2026 года.

Согласно расчетам ученых, комета MAPS может быть одним из фрагментов знаменитой Большой кометы 1106 года.

Большая комета 1106 года (Great Comet of 1106 - X/1106 C1) считается одной из самых ярких комет, наблюдавшихся в период средневековья.

«По мере приближения кометы к Солнцу лед и другие летучие вещества в ее ядре начинают стремительно испаряться. Этот процесс создает мощные потоки газа и пыли, в результате чего хвост кометы быстро увеличивается в размерах. Однако на столь близком расстоянии от Солнца экстремально высокая температура солнечной короны и мощный солнечный ветер могут разрушить ядро кометы. По мнению астрономов, шансы на выживание этой кометы с диаметром ядра около 2 км после прохождения вблизи Солнца (на расстоянии около 750 000 км) крайне малы.

На данный момент блеск кометы составляет примерно +11,6 звездной величины, и ее можно увидеть только в телескопы. Однако расчеты показывают, что по мере приближения к Солнцу ее яркость будет стремительно расти. Резкое увеличение яркости ожидается в последние дни марта и первые дни апреля. В этот период хвост кометы начнет быстро расти, и в некоторых случаях объект можно будет наблюдать в небольшие телескопы или даже в бинокли. Не исключено, что в последние дни яркость кометы возрастет настолько, что она станет видимой невооруженным глазом и даже может быть кратковременно замечена на дневном небе», - отмечается в информации.

Как говорится в информации, наилучшее время для наблюдения за кометой - в течение 1–1,5 часов сразу после захода Солнца в западном направлении. Однако из-за её непосредственной близости к Солнцу процесс наблюдения может быть затруднен.

«Финальная стадия сближения кометы с Солнцем будет отслеживаться с помощью космических телескопов и специальных приборов для наблюдения за Солнцем (коронографов). Эти наблюдения позволят ученым получить новые данные о строении комет, их поведении в околосолнечной среде и воздействии солнечного ветра», - отмечается в информации.