Caliber.az исполняется пять лет

Сегодня, 10 марта, Caliber.az отмечает пятилетие своей деятельности.

Начав свою работу пять лет назад, портал быстро завоевал репутацию уважаемого и цитируемого источника новостей и аналитики как в Азербайджане, так и за его пределами.

Caliber.az работает на трех языках - русском, английском и армянском, - предоставляя читателям оперативную информацию о самых актуальных событиях в стране и мире. Сайт публикует аналитические статьи, интервью и видеоматериалы.

За пять лет коллектив Caliber.az подготовил более пяти тысяч аналитических статей, интервью и репортажей.

Коллектив 1news.az поздравляет своих коллег из Caliber.az и желает им дальнейших успехов!