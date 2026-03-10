Минобороны Турции сообщило о размещении ЗРК Patriot в провинции Малатья

Минобороны Турции сообщило о размещении силами НАТО зенитно-ракетного комплекса Patriot в провинции Малатья на юго-востоке республики на фоне иранского кризиса.

«В связи с последними событиями в нашем регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками. В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры по воздушной и ракетной обороне. В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства», - говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Источник: Anadolu