Финал Кубка мира по могулу в Шахдаге перенесен - Причина

Финал Кубка мира по могулу в туристическом центре «Шахдаг» перенесен.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В организации отметили, что в процессе подготовки к соревнованию выяснилось, что текущие погодные и зимние условия не в полной мере соответствуют высоким стандартам качества и соревновательной среды, требуемым для мероприятия такого масштаба:

«Наряду с этим, определенные логистические факторы, такие как ограниченный выбор вариантов передвижения и временные ограничения в некоторых региональных аэропортах, могут негативно повлиять на комфорт спортсменов и гостей. Несмотря на то, что Азербайджан полностью готов к приему мероприятия, главной целью как для Азербайджана, так и для FIS является организация соревнований в максимально идеальных условиях, создание комфортной среды высочайшего уровня для участников и зрителей. Именно по этой причине было принято совместное решение о переносе финала Кубка мира по могулу в туристическом центре «Шахдаг» на следующий зимний сезон. Этот шаг позволит организаторам создать оптимальные спортивные условия и провести соревнование мирового класса, соответствующее целям обеих сторон. Азербайджан с нетерпением ждет возможности принять международное сообщество зимних видов спорта в Шахдаге в следующем сезоне».

Напомним, что проведение данного международного соревнования было запланировано на 14–15 марта текущего года.