США могут смягчить санкции против российской нефти

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, в Вашингтоне обсуждают варианты ослабления ограничений на российский нефтяной сектор с целью сдерживания роста мировых цен на энергоносители.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора между президентами России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — обсуждалась ситуация вокруг Ирана, а также ход переговорного процесса по Украине.

9 марта Владимир Путин на совещании, посвящённом ситуации на рынке нефти и газа, заявил, что России не следует ожидать, пока страны Европы окончательно откажутся от российских энергоресурсов. По его словам, государства EС намерены в апреле ввести дополнительные ограничения на закупку энергоресурсов из России.

В связи с этим российский лидер поручил правительству проанализировать возможность и целесообразность полного прекращения поставок сырья в страны ЕС.

Ранее в США также представили прогноз по мировым ценам на нефть на фоне развития ситуации вокруг Ирана.