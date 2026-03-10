По поручению Президента Азербайджана в Иран отправлена гуманитарная помощь - ФОТО

На основании телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшегося 8 марта 2026 года, в Иран отправлена гуманитарная помощь с целью обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа.

В состав гуманитарной помощи, отправленной в Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с поручением Президента Азербайджана, входят 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей.