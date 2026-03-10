Стало известно о реакции Рианны на обстрел ее дома в Беверли-Хиллз

9 марта стало известно о том, что полиция Лос-Анджелеса задержала 35-летнюю женщину по подозрению в обстреле дома американской певицы Рианны в Беверли-Хиллз.

По информации Los Angeles Times, сидящая в автомобиле женщина сделала около 10 выстрелов в сторону дома певицы, попав в стену особняка Рианны, которая в момент обстрела находилась дома - в результате инцидента пострадавших нет, о мотивах нападавшей не сообщается.

Издание People, ссылаясь на источники, близкие к певице, сообщают, что Рианна потрясена произошедшим – подчеркивается, что инцидент оказался «ужасающим» для звезды, но «к счастью, все в безопасности».

«Даже при отличной охране страшно осознавать, что такое всё ещё может случиться. Рианна услышала выстрелы, но сначала не понимала, что произошло. Она не может понять, почему кто-то мог нацелиться на её семью», - заявляет приближенный к певице источник.

Другой источник добавляет, что владелица Рианна «просто в панике» из-за произошедшего, при этом официальные представители звезды не делают каких-либо комментариев на эту тему.