 МВД напомнило водителям правила движения на магистралях столицы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

МВД напомнило водителям правила движения на магистралях столицы - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:18 - Сегодня
МВД напомнило водителям правила движения на магистралях столицы - ВИДЕО

«Согласно статье 49 Закона «О дорожном движении», водители транспортных средств при нормальном движении должны, в зависимости от ситуации, двигаться по правому краю проезжей части дороги.

Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаками 5.1 (автомагистраль) или 5.3 (дорога для автомобилей), запрещается занимать левые полосы при свободных правых полосах в данном направлении движения».

Как сообщает 1news.az, данная информация содержится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям относительно правил движения по полосам.

«Однако, к сожалению, на столичных дорогах часто встречаются водители, которые движутся по левой полосе при свободной правой. Наряду с этим, в часы интенсивного движения, когда заняты все полосы, нередко наблюдаются случаи, когда некоторые водители требуют уступить дорогу путем последовательного переключения дальнего света фар, при этом превышая скорость и не соблюдая дистанцию. Такие случаи чаще всего происходят на основных дорогах столицы с тремя и более полосами движения - Аэропортовском шоссе, проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова, шоссе Баку-Сумгайыт и других магистралях.

Полагая, что таким образом они быстрее доберутся до пункта назначения, подобные водители при приближении к радарам резко снижают скорость, что в сочетании с несоблюдением дистанции приводит к ДТП. В то же время такое поведение водителей вызывает тревогу у других участников движения в этой полосе, вынуждая их совершать резкие маневры. Подобные водители ошибочно полагают, что другие лица, движущиеся по левой полосе, в обязательном порядке должны уступать им дорогу.

Между тем в законе указано, что правом преимущественного проезда обладают только оперативные транспортные средства, и освобождение полосы требуется именно при их приближении. При использовании приоритетного режима движения эти транспортные средства должны включать специальные световые и звуковые сигналы. У других же водителей подобного права на преимущество нет.

Согласно требованиям закона, в условиях интенсивного движения водители могут менять занимаемую полосу только для поворота налево или направо, разворота, подготовки к обгону, остановки или стоянки, соблюдая при этом правила маневрирования.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД рекомендует водителям при движении по дорогам отдавать предпочтение правым полосам и оставлять левые полосы свободными для необходимых случаев», - говорится в сообщении.

Поделиться:
358

Актуально

Мнение

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Общество

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Общество

Граждане Азербайджана, оставшиеся в ближневосточных странах, эвакуируются в Баку ...

Общество

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Последние новости

Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

Сегодня, 13:53

В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Сегодня, 13:48

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Сегодня, 13:43

Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

Сегодня, 13:40

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Сегодня, 13:33

В Иране заявили, что не стремятся к прекращению огня с США и Израилем

Сегодня, 13:28

Доходы госбюджета Азербайджана за 2 месяца составили 6,3 млрд. манатов

Сегодня, 13:23

На предложение Путина помочь с Ираном Трамп предложил России закончить войну с Украиной

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Сегодня, 13:17

Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия сократили добычу нефти

Сегодня, 13:15

Meta начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Удары США и Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали загрязнение воздуха в Тегеране - ФОТО

Сегодня, 13:08

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

Сегодня, 12:55

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Стало известно о реакции Рианны на обстрел ее дома в Беверли-Хиллз

Сегодня, 12:15

МИД: Информация о гибели или ранении граждан Азербайджана в Иране не поступала

Сегодня, 12:08

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

СВР Армении заявила о давлении и вмешательстве в предвыборные процессы из-за рубежа

Сегодня, 11:43
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50