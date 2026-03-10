МВД напомнило водителям правила движения на магистралях столицы - ВИДЕО

«Согласно статье 49 Закона «О дорожном движении», водители транспортных средств при нормальном движении должны, в зависимости от ситуации, двигаться по правому краю проезжей части дороги.

Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаками 5.1 (автомагистраль) или 5.3 (дорога для автомобилей), запрещается занимать левые полосы при свободных правых полосах в данном направлении движения».

Как сообщает 1news.az, данная информация содержится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям относительно правил движения по полосам.

«Однако, к сожалению, на столичных дорогах часто встречаются водители, которые движутся по левой полосе при свободной правой. Наряду с этим, в часы интенсивного движения, когда заняты все полосы, нередко наблюдаются случаи, когда некоторые водители требуют уступить дорогу путем последовательного переключения дальнего света фар, при этом превышая скорость и не соблюдая дистанцию. Такие случаи чаще всего происходят на основных дорогах столицы с тремя и более полосами движения - Аэропортовском шоссе, проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова, шоссе Баку-Сумгайыт и других магистралях.

Полагая, что таким образом они быстрее доберутся до пункта назначения, подобные водители при приближении к радарам резко снижают скорость, что в сочетании с несоблюдением дистанции приводит к ДТП. В то же время такое поведение водителей вызывает тревогу у других участников движения в этой полосе, вынуждая их совершать резкие маневры. Подобные водители ошибочно полагают, что другие лица, движущиеся по левой полосе, в обязательном порядке должны уступать им дорогу.

Между тем в законе указано, что правом преимущественного проезда обладают только оперативные транспортные средства, и освобождение полосы требуется именно при их приближении. При использовании приоритетного режима движения эти транспортные средства должны включать специальные световые и звуковые сигналы. У других же водителей подобного права на преимущество нет.

Согласно требованиям закона, в условиях интенсивного движения водители могут менять занимаемую полосу только для поворота налево или направо, разворота, подготовки к обгону, остановки или стоянки, соблюдая при этом правила маневрирования.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД рекомендует водителям при движении по дорогам отдавать предпочтение правым полосам и оставлять левые полосы свободными для необходимых случаев», - говорится в сообщении.