Евровидение-2026: Кто оказался в финальной тройке национального отбора вместе с JIVA? - ФОТО - ВИДЕО

6 марта стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» представит певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим именем JIVA, а 9 марта была презентована ее конкурсная песня «Just go» (музыка и слова Фуада Джавадова).

Напомним, что в общей сложности на этап национального отбора поступило 100 заявок, в рамках которых было представлено 186 песен. Из них 107 были направлены местными авторами и исполнителями, а 79 - зарубежными авторами, что свидетельствует о том, что примерно 57,5% композиций поступили от местных участников, а 42,5% - от международных.

На этапе первичной оценки поданные заявки были подробно проанализированы профессиональной комиссией, после чего к следующему этапу были приглашены 18 кандидатов, для которых были организованы живые прослушивания и индивидуальные интервью. На этом этапе вокальные возможности кандидатов, их сценическая подача, потенциал для международной аудитории и соответствие формату конкурса «Евровидения» оценивались как профессиональной отборочной комиссией, так и специально сформированной фокус-группой.

По итогам проведённых оценок был сформирован короткий список, включающий трёх кандидатов для следующего этапа конкурса – в тройку входила и JIVA, однако в целом имена кандидатов оглашать не стали, так как по правилам, если хотя бы один участник отбора не хочет раскрытия своего имени, то имена не разглашаются.

Помимо Дж.Гашимовой, в тройку вошли певицы Сабина Заде и Марьям Велиева (MARI), известные телезрителям по своему участию в азербайджанской лицензионной версии шоу «The Voice» - «Səs Azərbaijan», о чем рассказали в Instagram Stories.

Сабина Заде, которая ранее представляла Азербайджан на первом азиатском вокальном конкурсе «Silk Way Star», записала серию Instagram Stories, в которых поздравила Джамилю Гашимову с тем, что именно она выбрана представительницей страны на «Евровидении 2026», и отметила, что также участвовала в национальном отборе, в котором дошла до финальной тройки. Певица рассказала, что подала заявку в последний момент, и подчеркнула, что ее песня «Divine», с которой она участвовала в азербайджанском национальном отборе, имеет все шансы стать международным хитом и будет выпущена ею в самое ближайшее время.

Марьям Велиева, которая после участия в «Səs Azərbaycan» выступает под сценическим псевдонимом MARI, также входила в тройку финалистов нацотбора, и, по ее словам, глава азербайджанской делегации на «Евровидении» выбрала именно ее для представления страны на конкурсе в Вене, но этого не получилось.

«Не линчуйте Нурлану, она выбрала MARI и очень боролась. Но «условия» и «отношения» вынудили меня сказать «нет» и отступить. Удачи, Азербайджан! В этом году я очень боролась за то, чтобы представлять тебя. В итоге собственными руками передала шанс другому - значит, такова судьба», - отмечает MARI в Stories, не вдаваясь в какие-либо подробности того, что произошло.

Ниже представлен для просмотра один из клипов MARI – отметим, что песня, с которой она участвовала в национальном отборе, пока не презентована.

Как оказалось, в национальном отборе участвовал и звезда российского «Голоса» Азер Насибов, сообщивший в Stories, что совсем скоро выпустит «ту самую песню, которую написал для участия в «Евровидении», подчеркнув, что это один из лучших, если не самый лучший, его трек».

Напомним, что в данный момент А.Насибов продолжает участие в шоу «Голос» на Первом российском канале.

Высказалась о национальном отборе и победительница первого сезона шоу «Səs Azərbaycan» Эмилия Ягубова, чье имя не раз упоминалось фанатами конкурса в соцсетях – как оказалось, последние два года она не подает заявки на участие в отборе.

«Причина в том, что сейчас я более активно занимаюсь развитием своей собственной карьеры. Как певица, которая принимала участие и побеждала на международных конкурсах, я всегда была готова представить свою страну на таком престижном конкурсе, как «Евровидение», и сделала бы это с большим удовольствием и любовью. Однако в этом деле большую роль играет и судьба. У всего есть своё время», - отмечает Эмилия Ягубова в Instagram Stories, желая JIVA большого успеха на конкурсе «Евровидение 2026».

Отметим, что JIVA выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года. Подчеркнем, что со сцены «Евровидения» вновь прозвучит азербайджанский язык, так как песня «Just go» исполняется певицей на английском и азербайджанском языках.

