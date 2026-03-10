СВР Армении заявила о давлении и вмешательстве в предвыборные процессы из-за рубежа

Служба внешней разведки Армении распространила заявление о давлении в некоторой стране на граждан Армении и вмешательстве в предстоящие избирательные процессы.

“Служба внешней разведки получает разведывательную информацию о том, что в некоторой стране, выступая от имени специальных служб данного государства, различные лица пытаются оказывать давление на лиц армянского происхождения и граждан Республики Армения, осуществляющих экономическую деятельность в этой стране, побуждая их предпринимать действия по поддержке некоторых политических сил, заявивших о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах Армении. Эти действия включают, но не ограничиваются лишь оказанием финансовой и организационной поддержки вышеупомянутыми бизнесменами данным политическим силам”, - говорится в заявлении.

Источник: Арменпресс