В Москве пенсионерка в метро столкнула 13-летнюю девочку на рельсы - ВИДЕО

В Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 9 ноября 64-летняя женщина на станции «Таганская» толкнула подростка на жесткий путь (рельсы). Сначала пенсионерка сделала девочке замечание из-за громкого разговора, уточняет Telegram-канал «112». Потерпевшая не попала под поезд, ее успели вытащить на платформу и передали родственникам.

Возбуждено дело по статье о покушении. Нападавшая уже задержана.

