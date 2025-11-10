В горной местности Гядабейского района произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в горной местности в направлении сёл Дёрдлер и Мормор Гядабейского района.

В связи с этим на место происшествия были направлены силы Гядабейского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Несмотря на сложный рельеф и усиливающийся ветер, осложняющие тушение, борьба с огнём продолжается вручную и без перерыва.

В настоящее время операции по ликвидации пожара проводятся совместно силами Государственной службы пожарной охраны МЧС и военнослужащими Азербайджанской армии.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.