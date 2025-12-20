Китай грозится отобрать всех панд у Японии

Китай отберёт всех панд у Японии из-за обострения государственных отношений — это первый такой кейс с 1973 года.

Дело в том, что все панды в мире принадлежат Китаю. Государство может взять их в аренду — например, московскому зоопарку панды Жуи и Диндин обходятся в 1 миллиард в год каждая.

Наличие панд в государственных зоопарках символизирует дружбу с Китаем. А вот отзыв панд на родину означает серьёзный конфликт в отношениях стран.

В итоге в японских зоопарках можно будет посмотреть панд только до конца января. Новость вызвала ажиотаж, так что теперь билеты в эти зоопарки в Японии продаются через лотерею.

Источник: DAS Media