Китай грозится отобрать всех панд у Японии
Китай отберёт всех панд у Японии из-за обострения государственных отношений — это первый такой кейс с 1973 года.
Дело в том, что все панды в мире принадлежат Китаю. Государство может взять их в аренду — например, московскому зоопарку панды Жуи и Диндин обходятся в 1 миллиард в год каждая.
Наличие панд в государственных зоопарках символизирует дружбу с Китаем. А вот отзыв панд на родину означает серьёзный конфликт в отношениях стран.
В итоге в японских зоопарках можно будет посмотреть панд только до конца января. Новость вызвала ажиотаж, так что теперь билеты в эти зоопарки в Японии продаются через лотерею.
Санаэ Такаити доболтался про Тайвань.
