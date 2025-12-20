На территории Турции упал еще один БПЛА
В квартале Салур, относящемся к посёлку Маньяс турецкой провинции Балыкесир, на пустую территорию упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Как сообщает турецкое бюро AПA, БПЛА был обнаружен работающими в этом районе фермерами и передан силам безопасности.
По имеющейся информации, граждане, заметившие падение беспилотника, сообщили об этом в соответствующие органы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники приняли меры безопасности на территории и провели осмотр беспилотного летательного аппарата. Пока не подтверждено, что БПЛА российский, он направлен в Анкару для проведения детальной технической экспертизы.
Расследование продолжается.
