Цепная авария в Сумгайыте: есть пострадавшие
В Сумгайыте, на улице Бабека, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали люди.
Согласно информации, столкнулись автомобили марок Mazda, Kia и один грузовой автомобиль.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mazda, потеряв контроль над транспортным средством, сначала врезался в движущийся грузовик, после чего автомобиль по инерции отбросило в сторону шиномонтажной мастерской, где в этот момент находился припаркованный автомобиль Kia.
Из-за аварии движение транспорта на данном участке улицы Бабека частично ограничено. Точное число пострадавших пока не раскрывается.
По факту соответствующие структуры проводят расследование.
Источник: Report