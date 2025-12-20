 Цепная авария в Сумгайыте: есть пострадавшие | 1news.az | Новости
Цепная авария в Сумгайыте: есть пострадавшие

First News Media17:20 - Сегодня
В Сумгайыте, на улице Бабека, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали люди.

Согласно информации, столкнулись автомобили марок Mazda, Kia и один грузовой автомобиль.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mazda, потеряв контроль над транспортным средством, сначала врезался в движущийся грузовик, после чего автомобиль по инерции отбросило в сторону шиномонтажной мастерской, где в этот момент находился припаркованный автомобиль Kia.

Из-за аварии движение транспорта на данном участке улицы Бабека частично ограничено. Точное число пострадавших пока не раскрывается.

По факту соответствующие структуры проводят расследование.

Источник: Report

