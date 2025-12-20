 Малейка Аббасзаде: Организаторами попыток списывания на экзаменах обычно являются работники образования | 1news.az | Новости
Малейка Аббасзаде: Организаторами попыток списывания на экзаменах обычно являются работники образования

First News Media16:04 - Сегодня
В предыдущие годы также были попытки вмешательства в экзамены, в связи с чем предпринимались соответствующие меры.

Как передает 1news.az, об этом Trend сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, комментируя попытки использования технических средств и списывания на экзаменах:

«Подобные случаи имели место в 1998 и 2004 годах: кто-то сдавал экзамен вместо другого. Мы обнаружили эти вещи, и были возбуждены уголовные дела. Каждый раз организаторами были работники сферы образования. В 2004 году мы аннулировали результаты 200 человек, набравших более 600 баллов на экзамене. В том случае организатором был преподаватель университета – доцент, имевший научную степень», - отметила М.Аббасзаде.

По ее словам, с 2022-2023 годов ситуация изменилась, так как появились новые технические устройства. И хотя ввоз и использование этих устройств в страну является противозаконным, абитуриенты делали попытки применить их на экзаменах.

«Я не хочу говорить, как мы это обнаружили, потому что, когда мы объясняем наши методы, это становится ясно другой стороне, и они начинают искать новые пути», - добавила М.Аббасзаде.

Председатель также передал важное послание тем, кто пытается использовать технические средства и списывать на экзаменах:

«Мне кажется, что последний инцидент повлияет на этих людей как вакцина. После 2004 года никто уже давно не рисковал подобными вмешательствами. Хочу прояснить один момент: после того, как каждый человек сдает экзамен, проводится анализ на основе специальных алгоритмов, что позволяет нам полностью убедиться, соответствует ли результат абитуриента его потенциалу. В случае подозрительного результата мы не объявляем его сразу», - добавила глава ГЭЦ.

Она также коснулась жалоб на проверки при входе в здание, где проводятся выпускные или вступительные экзамены. «Конечно, мы не хотим, чтобы дети испытывали стресс. Но, скажем, в одном случае у ребёнка нашли телефон. Родитель утверждал, что ребёнок не знал об этом, что сам оставил телефон там. Этот родитель был журналистом. Ребёнка отстранили от экзамена», - пояснила она.

