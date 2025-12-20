«Великое возвращение»: жителям Кяркиджахана вручены ключи от домов - ФОТО

20 декабря состоялось первое возвращение жителей в посёлок Кяркиджахан города Ханкенди. Жители Кяркиджахана, которые долгие годы жили в статусе вынужденных переселенцев, сегодня вернулись на свою родную землю.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на первоначальном этапе в Кяркиджахан были переселены 30 семей общей численностью 117 человек. Двери домов, когда-то покинутых насильно, сегодня вновь открылись для своих законных хозяев. После долгих лет разлуки посёлок Кяркиджахан города Ханкенди вновь встретил своих жителей.

Церемония вручения ключей вернувшимся в родные дома жителям началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, память шехидов была почтена минутой молчания.

В официальной части выступил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов. Вручая жителям ключи от новых квартир, он поздравил их с этим знаменательным событием и пожелал счастливой и благополучной жизни на родной земле. Он отметил, что спустя долгие годы жизнь возвращается в Кяркиджахан, и это возвращение — не просто переселение, а продолжение прерванной жизни, конец 34-летнему вынужденному переселению и начало нового этапа. Э. Юсубов подчеркнул, что для комфортного проживания жителей на родной земле созданы все условия: восстановлены жилые дома и необходимая инфраструктура.

Сами жители также поделились своей радостью и выразили благодарность всем, кто подарил им этот счастливый день.

Специалисты ANAMA провели с жителями разъяснительные беседы, призвав их держаться подальше от подозрительных предметов.