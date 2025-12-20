В Агсу арестованы двое мужчин из-за неподобающих действий в отношении несовершеннолетней

В Агсуиском районе двое местных жителей привлечены к уголовной ответственности по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней Гюнель Мамедовой (имя и фамилия изменены, 2011 г.р.).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых - 24-летнего В.Ильясова и 26-летнего Р.Велизаде.

По данному факту в Агсуиском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Оба фигуранта привлечены в качестве обвиняемых, в отношении их избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Следственные действия продолжаются.

Источник: Oxu.az