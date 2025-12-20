Ас-Сиси: Египет готов оказать поддержку в урегулировании в Украине
Египет приветствует все усилия, направленные на решение украинского кризиса дипломатическим путем, готов оказать всю необходимую поддержку.
Об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Египет выступает за политическое урегулирование украинского конфликта и готов поддержать все инициативы в этой связи", - подчеркнул ас-Сиси. Слова египетского лидера распространила его канцелярия.
Источник: ТАСС
