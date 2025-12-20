Необычное преступление в Баку: задержан человек, укравший 48 систем комби

В Гарадагском районе произошла кража.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана, неизвестный украл из недостроенного помещения строительные материалы общей стоимостью 1400 манатов и частями продавал их.

Сотрудники 11-го отделения полиции Гарадагского РУП задержали 42-летнего ранее судимого М. Махмудова. У него также был обнаружен и изъят героин.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный также украл 48 систем комби из одного из складов, расположенных в районе.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Источник: АПА