Необычное преступление в Баку: задержан человек, укравший 48 систем комби
В Гарадагском районе произошла кража.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана, неизвестный украл из недостроенного помещения строительные материалы общей стоимостью 1400 манатов и частями продавал их.
Сотрудники 11-го отделения полиции Гарадагского РУП задержали 42-летнего ранее судимого М. Махмудова. У него также был обнаружен и изъят героин.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный также украл 48 систем комби из одного из складов, расположенных в районе.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Источник: АПА
