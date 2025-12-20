Австралиец, обезоруживший одного из террористов в Сиднее, получил чек на $2,5 млн

Владелец фруктового магазина в Сиднее Ахмад аль-Ахмад, отобравший оружие у одного из нападавших во время массовой стрельбы на пляже Бонди-Бич, жертвами которого стали 15 человек, получил чек на более чем $2,5 млн.

Средства были собраны через GoFundMe после того, как 43-летний австралиец сирийского происхождения в одиночку обезоружил одного из стрелков во время нападения на Хануку в Сиднее.

Инициатор сбора, предприниматель Закери Дерениовски, передал чек и подписал публикацию словами: «Ахмад, мир любит тебя».