МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.
Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в Facebook.
"Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением почитаем светлую память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка, чья дорогая память вечно живет в сердцах наших братских народов.", - говорится в публикации.
