Зеленского с Трампом помирил Карл III

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что после публичного спора с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете король Великобритании Карл III помог политикам наладить отношения.

Лидер Украины назвал «решающей» роль монарха в том, что Трамп с бо́льшим энтузиазмом поддержал Киев после инцидента в Вашингтоне.

«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сообщил Зеленский.

По его словам, лидер США уважает короля и считает его «очень важным человеком», что не распространяется на «очень многих людей». Президент Украины также упомянул, что Карл III провел личную встречу с американским политиком в сентябре.

Напомним, что речь идет о переговорах Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля этого года.

Источник: Газета.ру