Дорожная полиция продолжает обеспечивать безопасность на дорогах в праздники - ВИДЕО

В связи с Днём Победы и Днём Государственного флага, отмечаемыми подряд праздничными выходными, в различных направлениях по стране наблюдается увеличение транспортного потока и интенсивности движения.

В этой связи Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Главное управление дорожной полиции призывает водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения - водителям рекомендуется перед дальними поездками проверить техническое состояние своих транспортных средств и не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии.

Водителям, занимающимся пассажирскими перевозками в праздничные дни, предписано содержать транспортные средства в исправном техническом состоянии и соблюдать скоростной режим.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения совместно обеспечивать безопасность на дорогах.