Более 10 вспышек произошли на Солнце за сутки
На Солнце за прошедшие сутки зафиксировано более 10 вспышек, включая одно из событий наивысшего класса — X.
Об этом 10 ноября сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Вспышечная активность — за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю — умеренное с пиком 11–12 ноября», — говорится в сообщении.
При этом специалисты предупредили, что в ближайшие сутки возможны слабые геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Кроме того, сохраняется вероятность новых мощных солнечных вспышек, которые могут повлиять на Землю.
