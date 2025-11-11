В Швеции воры похитили 125-килограммовую бронзовую скульптуру

В Швеции была похищена бронзовая скульптура шведского художника Карла Миллеса «Эмигранты», которая находилась у Дома эмигрантов в городе Вэкшё.

Об этом сообщает газета Smålandsposten.

Исчезновение статуи обнаружил утром 11 ноября директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон.

Он предположил, что похитители вряд ли будут продавать скульптуру целиком, а расплавят ее ради металла.

Поскольку «Эмигранты» выполнены из бронзы, злоумышленники получат меньше, чем могли бы, если бы фигура была полностью из меди.

Скульптуру весом 125 кг создали в 1940 году. Она изображает семерых людей, сидящих на спине большой рыбы.

Фигура символизирует масштабное переселение шведов в Америку с середины XIX века до начала 1920-х годов.

По словам Юханссона, работы Миллеса нередко становятся объектами краж в Швеции.

Так, в апреле прошлого года были похищены две одинаковые скульптуры «Блеск солнца» из больницы города Евле и бассейна в Треллеборге.