МИД РФ: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», - сказал он, комментируя перспективы возобновления соответствующих переговоров.

Как напомнил дипломат, ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров с украинскими представителями - 16 мая, 2 июня и 23 июля. «Хотя разговор был непростой, удалось достичь важных договоренностей в гуманитарной сфере о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц», - подчеркнул Полищук.

Источник: ТАСС