30 лет Конституции Азербайджанской Республики: Основной Закон независимости, демократии и прав человека

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Государственный советник 2-го класса,

Заведующий отделом Конституционного законодательства Милли Меджлиса Азербайджана в 1993-1997 годах

12 ноября 2025 года Азербайджанская Республика отмечает знаменательную дату — 30-летие принятия своей Конституции, ставшей краеугольным камнем независимого, суверенного и правового государства.

Принятая на всенародном референдуме 12 ноября 1995 года, Конституция Азербайджана стала главным символом новой эпохи — эпохи возрождения национальной государственности, правовых реформ и укрепления демократических основ общества.

Принятие Конституции в 1995 году ознаменовало переход Азербайджана к полноценной системе национального государственного управления, основанного на принципах народовластия, разделения властей, верховенства закона и защиты прав человека. Этот Основной Закон закрепил независимость Азербайджанской Республики, провозгласил приоритет суверенитета народа, демократические устои, территориальную целостность и светский характер государства.

Конституция не только определила структуру политической системы, но и заложила прочный фундамент для экономических реформ, развития гражданского общества и правового государства. Впервые в истории страны в документе такого уровня почти треть статей была посвящена гарантированным государством правам, свободам и обязанностям гражданина.

Подготовка и принятие Конституции стали возможны благодаря мудрому и дальновидному руководству общенационального лидера азербайджанского народа — Гейдара Алиева. Возглавив страну в переломный период, когда Азербайджан только начал восстанавливать свои государственные институты, Гейдар Алиев сумел обеспечить политическую стабильность, создать правовые основы независимого государства и объединить общество вокруг идеи сильного, современного и справедливого Азербайджана.

Под его непосредственным руководством была разработана первая в истории независимого Азербайджана Конституция, отражающая волю народа и отвечающая международным стандартам. Конституционная комиссия, возглавляемая Гейдаром Алиевым, подготовила проект документа, который после широкого общественного обсуждения был вынесен на референдум. Таким образом, Конституция стала выражением подлинного народного суверенитета.

Одной из ключевых особенностей Конституции Азербайджана является приоритет прав и свобод человека и гражданина. Более трети её статей посвящено именно этой теме. Основной Закон закрепляет неотъемлемые права на жизнь, свободу, равенство, собственность, свободу слова, совести и вероисповедания, а также право на справедливый суд и защиту чести и достоинства.

Такая ориентация на человека, его достоинство и свободу делает Конституцию Азербайджана документом, соответствующим духу международных правовых актов — Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Конституция Азербайджанской Республики – «живой» правовой организм, как определяющий развитие общества, так и создающий для него необходимые правовые предпосылки. За прошедшие три десятилетия она не раз дополнялась и совершенствовалась, что отражало динамику развития государства, общества и современного мира. Проведённые под руководством Президента Ильхама Алиева реформы укрепили систему государственного управления, повысили роль парламента и судебной власти, а также расширили возможности граждан для участия в общественно-политической жизни страны. Именно приверженность Конституции, имплементированным в нее основным принципам и нормам международного права позволила Азербайджанскому народу в 2020-2023 годах освободить свои, оккупированные Арменией, территории и полностью восстановить свой государственный суверенитет.

Эти преобразования — логическое продолжение курса, заложенного Гейдаром Алиевым, и свидетельство живого, развивающегося характера Конституции.

Сегодня, спустя 30 лет, Конституция Азербайджанской Республики остаётся прочным фундаментом независимости, стабильности и прогресса. Она объединяет народ вокруг общих ценностей — справедливости, законности, патриотизма и уважения к правам человека.

Став неотъемлемой частью национальной идентичности, Конституция продолжает служить ориентиром для всех, кто строит будущее сильного, процветающего и современного Азербайджана.

Конституция — это не просто юридический документ. Это живая душа государства, выражение его воли, духа и веры в собственное будущее.