Палки в колеса мира: Европа играет против Вашингтонских договоренностей?

На фоне важных инициатив и последовательных шагов Азербайджана по продвижению мирного процесса, в армянских политических кругах и в среде проармянских лоббистов все еще предпринимаются попытки вернуть в регион напряженность и противостояние.

В данном случае речь идет преимущественно о хозяевах европейских кабинетов, которым все сложнее скрывать устремления в той или иной форме реанимировать бесславную деятельность отправленной в архив истории Минской группы ОБСЕ.

Искажение фактов, ложные интерпретации, односторонние формулировки и нарративы - все это прямо указывает на предвзятый и политически ангажированный подход, не имеющий ничего общего с объективностью и искренним желанием поддержать мирную повестку. У европейцев это «желание» выражается лишь на уровне заявлений и деклараций, тогда как в реальности мы видим все те же клеветнические антиазербайджанские резолюции Европарламента, очередные 20 млн евро из Европейского фонда мира (вдобавок к прошлогодним 10 млн евро) на милитаризацию Армении, предвзятые документы ЕС наподобие недавней Стратегической повестки партнерства с Арменией и тому подобные шаги. Сюда же логично добавить продолжающееся присутствие в Армении якобы «гражданской», а на деле - военной миссии Евросоюза, так называемой EUMA. Согласно вышеуказанному документу, европейское «биноклевое шоу» на границе с Азербайджаном будет действовать «на срок в зависимости от потребностей и нужд Армении». По сути, в нынешних реалиях все это наталкивает на вывод о прямой поддержке реваншистских устремлений в Армении и попытке саботажа мирного процесса.

Другим элементом антиазербайджанской пропаганды является продвижение на Западе армянских инсинуаций на темы проходящих в Баку судебных процессов над армянами, обвиняемыми в преступлениях против человечности и военных преступлениях, которых пытаются представить в качестве «пленных», выдвигая необоснованные требования об их освобождении.

Аналогично – в контексте «карабахских армян», добровольно покинувших Азербайджан, также допущено серьезное и недопустимо искажение действительности – их преподносят как «изгнанных и насильственно выселенных беженцев», выдвигая требования «обеспечить их возвращение». Еще раз напомним, что речь идет об армянских жителях Карабахского региона Азербайджана, которые после отказа от представленного Баку плана реинтеграции добровольно мигрировали в Армению.

Показательно, что главные действующие лица среди покровителей Армении - политики, замешанные в громких коррупционных скандалах, такие как бывший американский сенатор Боб Менендес, бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо, сенатор Адам Шифф и другие, превратившие борьбу с Азербайджаном в смысл своей жизни и чьи имена ассоциируются лишь с подкупным лоббизмом, а некоторые - произносятся с приставкой «экс».

Все указанные действия можно рассматривать как звенья одной цепи, нацеленной на срыв мирного процесса. Но кто и почему, потакая реваншистским кругам в Армении, стремится снова превратить регион в очаг конфликта? Ответ на первый вопрос ясен, что касается второго, то тут, вкупе с очевидной азербайджанофобией, напрашивается также весьма любопытный вывод.

Вернемся к той же Стратегической повестке партнерства ЕС-Армения. Странно, что в документе напрочь отсутствует какое-либо упоминание о проекте TRIPP - «Маршруте Трампа для международного мира и процветания». Между тем, это одна из ключевых договоренностей в рамках процесса нормализации в ходе Вашингтонского саммита 8 августа. Зато в этом же документе поддерживается армянская инициатива под названием «Перекресток мира» - сомнительный проект, лишенный регионального консенсуса. Это вызывает естественные вопросы относительно искренности приверженности Евросоюза заявленной поддержке этого проекта, как, впрочем, и о серьезности намерений Еревана выполнить взятые на себя обязательства по TRIPP.

Точно так же парафированному в Вашингтоне мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией - в частности, статье, предусматривающей обязательство сторон не размещать силы третьих государств на общей границе - резко противоречит включение в документ ЕС-Армения положения о сохранении присутствия миссии EUMA на границе с Азербайджаном.

В Баку убеждены, что вышеуказанные положения вновь выносят на повестку элементы оставшегося в прошлом конфликта на фоне позитивных подвижек, достигнутых в постконфликтный период с 8 августа, и вызывают серьезные сомнения в намерениях Армении. «Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению данных вредоносных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны мы продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации и сделаем необходимые выводы», - отмечает в этой связи МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркивает недопустимость того, чтобы в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты отношений между ЕС и Арменией на ближайшие 7 лет, уделялось внимание вопросам, затрагивающим Азербайджан: «и это, в свою очередь, негативно влияет на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом».

Отмечается, что, принимая во внимание устранение этих претензий в мирном соглашении, парафированном в Вашингтоне при участии лидеров Азербайджана, США и Армении, упоминание этого вопроса в документе ЕС-Армения напрямую противоречит мирному процессу и вызывает серьезные вопросы относительно заявленных намерений армянской стороны. Также официальный Баку считает, что упор на военные и оборонные вопросы среди обозначенных приоритетов служит милитаризации Армении.

В целом, за цепью последних событий отчетливо просматриваются попытки срыва Вашингтонских договоренностей и их подмена брюссельской повесткой. Это намерение может объясняться и нынешней напряженностью в отношениях ЕС и США. Нельзя исключать, что Брюссель стремится намеренно саботировать мирный процесс, продвигая собственную повестку вместо вашингтонской. Здесь может быть двойная цель. Во-первых, навязать собственную роль «европейского посредника», который на фоне эффективности двустороннего формата, явно не нужен. Во-вторых, одновременно попытаться «ударить» по Трампу, препятствуя реализации поддерживаемого им мирного процесса, или даже действуя в отместку за его «несговорчивость» в отношениях с Европой.

Сами по себе, такие попытки демонстрируют, что ЕС готов использовать конфликт как инструмент политического давления, игнорируя интересы стабильности и мира в регионе.

Что бы ни было, но все эти усилия обречены на провал - Азербайджан не допустит подрыва мирного процесса и будет решительно защищать свои интересы всеми дипломатическими и политическими механизмами. Любые попытки навязать искусственные повестки или вмешиваться в мирный процесс будут встречены продуманной и, при необходимости, жесткой реакцией.

Мир и стабильность в регионе остаются приоритетом Баку, и любая инициатива, направленная на дестабилизацию, заранее обречена на неудачу.