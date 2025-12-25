Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама Алиева из возрождающегося Агдама

«Хиросима Южного Кавказа» — именно это горькое сравнение неизбежно возникало при виде следов армянской оккупации в Агдаме.

Еще совсем недавно этот город был олицетворением варварства и вандализма страны-агрессора, немым свидетельством разрушений и боли. Сегодня он становится символом эпохи возрождения освобожденных земель созидательной волей и трудом народа-победителя.

Сегодня в Агдаме, как и на всех освобожденных землях, кипит жизнь: здесь возводятся дома, формируется современная экономическая и социальная инфраструктура, в родной край переселяются его истинные хозяева, и это само по себе - наглядное воплощение программы Великого возвращения.

24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдам и встретились с переселившимися сюда жителями.

В ходе беседы с агдамцами глава государства сделал ряд важных заявлений, которые содержат в себе важные политические месседжи, в том числе, раскрывают факты, демонстрирующие истинные цели и намерения Армении в период оккупации.

Урбицид

«Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Армянским государством. Это была целенаправленная политика Армянского государства, наглядный пример враждебного отношения к нам. И цель была абсолютно ясна», - заявил азербайджанский лидер.

«Во-первых, грабеж. Ведь все здания были разобраны на камни, которые были похищены и проданы в разных местах, на территории Армении.

С другой стороны, Армянское государство хотело полностью стереть историческое наследие азербайджанского народа в этих регионах.

Третьей целью было привести этот город в такое состояние, чтобы здесь уже невозможно было жить, и чтобы азербайджанцы никогда не подумали о возвращении сюда», - отметил Президент.

«Но они просчитались. Мы, наш народ, все эти мучительные годы жили с одной целью – вернуться на свои исконные земли и после возвращения восстановить эти земли, эти города и села. Азербайджанский народ никогда не мирился с оккупацией. Уверен, что весь наш народ, в том числе и бывшие переселенцы, знал и верил, что историческая справедливость будет восстановлена», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Покровители оккупанта

«Хотя структуры, занимавшиеся армяно-азербайджанским конфликтом, во всяком случае, те, что должны были выполнять эту задачу со стороны международных организаций, придерживались иного мнения. Они были солидарны с Армянским государством, государством-оккупантом, грабителем», - сказал глава государства.

Стоит отметить, что в первую очередь речь идет о Минской группе ОБСЕ, на которую была возложена посредническая миссия по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. С этой миссией МГ ОБСЕ не справилась, более того, вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт.

Вот как характеризует эту пассивную безответственность Президент Ильхам Алиев: «Особенно хотелось бы отметить нерадивую и антиазербайджанскую деятельность Минской группы ОБСЕ. Эта группа была создана в 1992 году - тогда был первый этап оккупации наших земель. Целью этой группы и ее сопредседателей было не решить вопрос, а наоборот, сделать эту оккупацию вечной, оправдать Армению, заставить азербайджанский народ и государство смириться с оккупацией. На протяжении 17 лет я был в контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, провел с ними многочисленные встречи. С каждой новой встречей с ними, год за годом я видел, что их целью было не решить вопрос, не положить конец оккупации и добиться выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, а сделать оккупацию вечной. Словно за столом переговоров с одной стороны сидели Армения и сопредседатели Минской группы, а с другой – Азербайджан. Вот результат бесчисленных встреч, которые я проводил на протяжении 17 лет».

«Они считали, что добьются этого. Считали, что смогут убедить нас отказаться от наших исконных земель. Но и они, как Армянское государство, просчитались. В период оккупации я неоднократно говорил, что наш народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, что они любой ценой вернут родные земли. Я заявлял об этом в первые минуты начала деятельности в качестве президента – в своей речи на первой церемонии инаугурации и в последующий период. За эти годы мы объединились вокруг одной цели – чтобы наш народ, проявив упорство, выполнил эту священную миссию», - заявил Ильхам Алиев.

Восстановленная справедливость

Глава государства обратился к истории Великой Победы в Отечественной войне, подчеркнув мужество и несокрушимую волю азербайджанского народа.

«Пять лет назад славная Вторая Карабахская война и ее итоги восстановили справедливость, международное право, восстановили наше национальное достоинство. Наш народ, проливая кровь, восстановил территориальную целостность своей страны. Армянское государство не думало возвращать ни пяди, ни сантиметра земли. Все руководители Армении, все, кто руководил Арменией в годы независимости, не собирались возвращать и пяди земли. Мы заставили их, и наш народ продемонстрировал всему миру свою силу, мощь, несокрушимую волю. Народ сплотился в единый кулак. Наши Вооруженные силы проявили героизм и самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Всего за 44 дня мы разгромили Армению.

Эти дни отражены и на ступенях Триумфальной арки, которую я сегодня открыл в Ханкенди. Уверен, что вы и все граждане Азербайджана поедете туда, посетите ее. Сегодня в нашей стране открылась вторая Триумфальная арка – после Баку в Ханкенди. Там, на ступенях, зафиксирован каждый день нашего славного победного шествия. Мы шли вперед каждый день, каждый день освобождали города и села, и никакая сила не смогла бы противостоять нам. Хотя те, кто неоднократно хотел остановить нас на протяжении 44 дней, всячески пытались оказывать на нас давление, угрожать, совершать провокации и даже делали это. Запугать, остановить нас, прервать наше славное победное шествие и сделать конфликт вечным – такой была цель сил, которые выступали против нас», - отметил Президент.

Восстановив территориальную целостность военно-политическим путем, Азербайджан неуклонно шел к очередной цели – полному восстановлению государственного суверенитета. Глава государства так говорит о том периоде: «Конечно, после того, как мы полностью восстановили наш суверенитет в 2023 году в результате антитеррористической операции, и теперь, спустя пять лет, эти же силы были вынуждены смириться с новой реальностью, мы их заставили».

«В том числе те, кто не принял нашу Победу, кто не смог переварить ее, проармянские силы были вынуждены смириться с сегодняшними реалиями. Армянскому государству пришлось смириться с этой ситуацией. Те, кто в свое время неподалеку отсюда, на стадионе в городе Ханкенди, сказал «Карабах – это Армения, и точка», были вынуждены заявить «Карабах – это Азербайджан!». Не по своей воле, их заставили мы – наш народ, наше государство. Мы никогда не должны забывать эту историю. Конечно, пожилое поколение, пережившее те горькие дни, никогда ее не забудет. И молодое поколение не должно забывать. Будущие поколения не должны забывать, должны знать. Нужно, чтобы эту историю наизусть знали и в школах, и в вузах, и в семьях. Это наша славная Победа. В то же время мы никогда не должны забывать эту историю, чтобы после этого жить в мире и безопасности.

Мы знаем, кто были наши друзья, а кто наши враги. К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзей. Но сегодня наша твердая воля, политические шаги, мощь наших Вооруженных сил создают совершенно новую картину», - отметил Ильхам Алиев.

«Железный кулак» и рука мира

«Победа, которую мы одержали на поле боя пять лет назад, стала полной два года назад в результате антитеррористической операции. За прошедшие после этого два года мы подтвердили это во всех международных организациях. Ненавистная Минская группа была отправлена в архив истории также по нашему настоянию. В начале этого месяца она была официально ликвидирована вместе со всеми связанными с ней институтами. Это тоже было нашим требованием. Армянская сторона сопротивлялась этому почти пяти лет. Но опять же могу сказать: никто не в силах противостоять нашей воле.

Сегодняшние новые реалии были подтверждены, закреплены в августе с участием президента ведущей страны мира», - констатировал Президент Азербайджана.

Наша Победа была подтверждена окончательно и бесповоротно, подчеркнул глава государства: «Тем самым был положен конец сепаратизму, территориальным притязаниям, открытой «холодной войне» антиазербайджанских сил против нас. Книга сепаратизма захлопнулась, и азербайджанский народ уже несколько месяцев живет в мире».

Подчеркнув, с какой несправедливостью столкнулся азербайджанский народ во время оккупации, Ильхам Алиев отметил, что, в отличие от многих других конфликтов, международные организации и крупные державы, хотя формально и осуждали агрессию, не предприняли ни одного реального шага для исполнения принятых решений, в частности, четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

«Наш народ оказался лицом к лицу с большой катастрофой. Не знаю, есть ли в мире народы, которые сталкиваются с подобной несправедливостью. Возможно, и есть, но мы столкнулись с самой большой несправедливостью в новейшей истории, потому что наши земли были оккупированы. В мире есть такие случаи. Мы были не первыми и не последними. Но во всех подобных случаях международные организации, крупные державы и политические круги различных стран осуждают эту оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Мы это видим, сейчас это показывает наша недавняя история», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Хотя международные организации принимали правильные решения во время армяно-азербайджанской войны и в период перемирия после нее, они не предприняли ни единого шага для исполнения этих решений. Вот здесь, как говорится, наглядно проявляется лицемерие этих организаций, больших государств. Главной задачей крупных держав было заставить нас смириться с оккупацией», - отметил он.

К счастью, Азербайджан оказался не одинок в стремлении к восстановлению справедливости. Рядом была братская Турция, необходимую политическую поддержку оказали страны-члены Организации исламского сотрудничества, приняв соответствующие решения и резолюции. Однако это не отменяет вызывающего сожаление пробела в международной реакции - структуры, обладающие полномочиями для введения жестких санкций против оккупанта, так и не воспользовались ими.

Азербайджанский лидер так оценивает эти факты: «Единственной страной, которая была рядом с нами, являлась Турция. За это мы благодарны нашим турецким братьям, которые постоянно оказывали нам политическую и моральную поддержку как во время оккупации, так и во время войны. Мусульманские страны всегда положительно реагировали на наши предложения в рамках Организации исламского сотрудничества, принимали необходимые решения и резолюции.

Однако, в целом, наша война и история оккупации отличаются от всех других подобных случаев. Потому что, повторяю, против оккупанта не были введены никакие санкции. Сегодня в различных уголках мира происходят войны, столкновения, конфликты. Что незамедлительно делают международные организации или влиятельные державы? Вводят санкции. Конечно, санкции также имеют большое влияние. Особенно если бы санкции были введены против такой маленькой и небогатой, можно сказать, бедной страны, как Армения, то она, конечно же, прекратила бы оккупацию. Однако санкции не только не были введены, а наоборот, некоторые бесплатно предоставляли им оружие, причем не на миллионы, а миллиарды долларов».

Глава государства подчеркнул, что денежная стоимость оружия, которое мы взяли у Армении в качестве трофеев по результатам Второй Карабахской войны и антитеррористической операции и уничтожили, составляет около 5-6 миллиардов долларов: «Фрагменты некоторых из уничтоженных образцов выставлены в Парке военных трофеев в Баку, включая баллистическую ракету «Искандер-М», которой у Армении вообще не должно было быть. Потому что ее экспорт запрещен. Разрешенной к экспорту, если можно так сказать, то есть экспортной версией является «Искандер-Э». Каким образом ракетой «Искандер-М» был нанесен удар по Шуше? Вот это большой вопрос. То есть бесплатное оружие, финансовая помощь».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул вопиющие примеры двойных стандартов в международной практике: армянские сепаратисты свободно получали визы, посещали страны-сопредседатели Минской группы и собирали средства для удержания оккупированных территорий. Глава государства особо отметил масштабы финансовой и организационной поддержки, направленной на продолжение оккупации.

«Каждый год в Америке, во Франции проводились марафоны. Сепаратисты, сепаратистские лидеры, которые сегодня отвечают перед судом в Баку, получали визы для поездок туда. Как такое могло произойти? Как сепаратисты могли посещать страны-сопредседатели Минской группы? Ведь есть и другие сепаратистские территории. Может ли кто-нибудь выдать им визу в Америку или во Францию? Посмотрите, сколько сегодня сепаратистских административных территорий?! Логова сепаратистов есть на территории Украины, на территории Молдовы, на территории Грузии. Могут ли Америка, Франция, европейские страны выдавать визы их лидерам? Нет. Тогда почему выдавали визы армянским сепаратистам? То есть это подтверждает мои слова.

Они проводили телемарафоны, собирая сотни миллионов долларов. Деньги им переправлялись и из секретных источников, чтобы они вечно удерживали эти земли под оккупацией, учиняли расправу над азербайджанским народом, держали под постоянным контролем эти города и села», - заявил Президент.

«Вот, посмотрите, с кем мы столкнулись. Посмотрите, на фоне какой поддержки, оказываемой Армении, мы одержали победу во Второй Карабахской войне. Поэтому все это, как говорится, должно правильно преподноситься, достоверно представляться как в наших учебных заведениях, так и в публичном пространстве. Это не должно забываться, и мы не вправе это забыть».

«Правда, сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса также были мы. Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, также являемся мы», - констатировал азербайджанский лидер.

Вместе с тем глава государства подчеркнул важность исторической памяти. Именно она определяет необходимость дальнейшего усиления страны, гарантирующего прочный мир и безопасность.

«Но как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать. Потому что эта историческая память всегда должна быть в наших сердцах. Светлая память шехидов должна вечно жить в наших сердцах, и мы никогда не должны обманываться сладкими речами. Это я повторяю еще раз.

Я не первый раз говорю об этом. Мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными. Именно поэтому мы за последние пять лет значительно укрепили наш армейский потенциал, и в прошлом месяце весь мир смог увидеть часть его на военном параде. Для достижения вечного мира мы всегда должны быть в несколько раз сильнее наших потенциальных врагов. Мы обеспечиваем и будем обеспечивать это», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Агдам: от «Хиросимы Кавказа» - к белокаменному символу нового времени

В беседе с агдамцами глава государства обратил внимание на активное возрождение жизни в районе. Он подчеркнул успешную реализацию Программы «Великое возвращение», восстановление сел, строительство жилых домов, развитие инфраструктуры. Сегодня Агдам постепенно превращается в крупный промышленный центр страны, соединяя историческое наследие с современными технологиями и создавая новые возможности для живущих здесь людей.

«Сегодня в Агдамском районе уже возрождается жизнь. В трех селах живут люди. Я принимал участие в церемониях ввода в строй этих сел – Кенгерли, Сарыджалы, Хыдырлы - после их восстановления. Сейчас там проживает несколько тысяч человек и процесс переселения продолжается. Сегодня люди уже размещаются в городе Агдам, и в 1268 квартирах в этом жилом квартале поселятся агдамцы. Строительные работы ведутся еще в двух кварталах. Только в этом квартале имеется 60 многоэтажных зданий. Созданы все условия, инфраструктура, есть все возможности для комфортной жизни. Конечно, строительство города Агдам именно таким, каким мы хотим его видеть, требует времени.

Всем известно и то, что широкомасштабные строительные работы ведутся не только в Агдаме, но и на всех других освобожденных территориях, программа «Великое возвращение» успешно реализуется», - констатировал Президент Ильхам Алиев.

Он отметил, что в Агдамском районе уже введены в эксплуатацию несколько важных объектов инфраструктуры, культуры: «Вчера я ознакомился с новыми предприятиями в Агдамском промышленном парке. Уже зарегистрировано более 30 резидентов. Некоторые из них начали работу, а некоторые приступят в ближайшее время. Агдам станет крупным промышленным городом нашей страны. Наверное, это будет четвертый промышленный центр после Баку, Сумгайыта и Гянджи.

Здесь решаются транспортные вопросы. Первыми проектами стали автомагистраль Барда-Агдам, железная дорога Барда-Агдам. Введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал. В настоящее время мы занимаемся строительством железной дороги Агдам-Ханкенди, которая в свое время была построена по инициативе Великого лидера Гейдара Алиева».

*****

Таким образом, Агдам, некогда воспринимавшийся как символ варварства и разрушений периода оккупации, сегодня становится белокаменным олицетворением нового времени, центром кипучей жизни, промышленности и культуры. Ныне Агдам - очередной яркий пример того, как освобожденные земли превращаются в современные процветающие города и села, открывая прекрасные возможности для будущих поколений.

Азербайджан доказал всему миру: сила, преданность и любовь к родной земле способны преодолеть любую несправедливость. Наш народ пережил оккупацию, видел свои разрушенные города, страдал от боли и потерь, но не сломался. Историческая справедливость восторжествовала благодаря доблести и отваге Азербайджанской армии, которая под руководством Президента, Верховного главнокомандующего освободила родные земли от оккупации, благодаря единству народа.

Наш народ всегда будет хранить в сердце светлую память о шехидах, помнить уроки истории и то, что только единство и мощь государства способны обеспечить устойчивый мир и стабильность. Именно эта сила сохранит нерушимость Великой Победы и обеспечит спокойное и безопасное будущее нашей страны.