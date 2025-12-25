Рейс, не долетевший до Грозного: год после авиакатастрофы под Актау

Сегодня календарь напоминает нам о боли, которую невозможно забыть. Прошел ровно год с того рокового дня, когда небо над Актау навсегда разделило жизни десятков семей на «до» и «после».

25 декабря 2024 года рейс Баку - Грозный не долетел до пункта назначения, оставив незаживающий шрам в истории Азербайджана. Самолет AZAL Embraer 190 потерпел крушение, превратив обычный зимний полет в национальную трагедию.

Долгое время после катастрофы общественность пыталась понять причины случившегося. Выдвигались самые разные версии, однако наиболее тяжелым этапом стало установление истины. В течение длительного периода официальные структуры России отрицали очевидные факты. Позже стало известно, что из-за халатных действий определенных лиц сложилась критическая ситуация, при которой гражданский самолет был подбит, что и привело к неминуемому крушению.

На сегодняшний день расследование дела находится под пристальным вниманием международного сообщества.

Как сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, процесс разделен на две части. Техническую сторону - само авиационное происшествие - изучает Министерство транспорта, которое находится на завершающей стадии и ожидает финальных заключений от владельцев технологий. Криминальную же составляющую расследует Генеральная прокуратура. «Подвижки есть, вы видели заявления лидеров соседних государств. Мы надеемся, что в следующем году следствие будет завершено», - отметил вице-премьер.

Напомним, что эта трагедия унесла жизни 38 человек из 67 находившихся на борту. Самым младшим среди тех, чье сердце перестало биться в тот день, был 13-летний Махаммад-Али. Его мама, Рабия Байрамова, в интервью нам вспоминала его как удивительно харизматичного и доброго ребенка, который защищал слабых и мечтал о большом будущем.

В этой страшной тишине над Актау нашлось место и беспримерному мужеству. Благодаря героизму и высочайшему профессионализму экипажа, 29 человек получили шанс на второе рождение.

В разное время нам довелось общаться с семьями тех, кто до последней секунды оставался верен своему долгу, и их воспоминания рисуют портреты настоящих героев.

Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, удостоенный посмертно звания Национальный герой Азербайджана, был человеком слова. Его супруга Яна Вилкова вспоминает его как невероятно надежного и щедрого мужчину, чей стальной характер и умение сохранять спокойствие в критические моменты спасли десятки жизней.

Второй пилот Александр Кальянинов также удостоенный посмертно звания Национальный герой Азербайджана, грезил небом с девяти лет. Его мама, Елена Кальянинова, с гордостью рассказывает о его самостоятельности и прилежности. Он был тем самым добрым и светлым человеком, для которого профессия пилота была не просто работой, а исполнением детской мечты.

Среди героев того рейса ярко сияет и имя Хокумы Алиевой. Старшая бортпроводница, чья доброта и отвага стали легендарными, посмертно награждена званием Национального героя Азербайджана. По воспоминаниям её отца, Джалила Алиева, Хокума всегда была душой семьи, очень старательной и прилежной.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью погибших и подвигом экипажа. Их имена навсегда вписаны в историю, а их мужество стало тем светом, который помог выжившим вернуться из той роковой тьмы.

От редакции 1news.az

В годовщину трагедии самолета AZAL редакция 1news.az с глубокой скорбью вспоминает всех, чьи жизни оборвались в этот день.

Эта катастрофа стала тяжелой утратой для всего Азербайджана. Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших - как членов экипажа, до последнего исполнявших свой профессиональный долг, так и мирных граждан, чьи жизни трагически оборвались.

Разделяя вашу боль, мы склоняем головы в память о погибших. Их имена и судьбы навсегда останутся в нашей памяти, а боль этой утраты - в сердцах всего общества.

Мы также выражаем надежду, что все обстоятельства трагедии будут полностью и объективно расследованы, а виновные понесут справедливое и неизбежное наказание. Только правда и справедливость могут стать шагом к восстановлению доверия и уважения к памяти погибших.

Светлая память. Allah rəhmət eləsin!