Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии
Сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года сыграет на домашнем поле с командой Исландии.
Матч пройдет на стадионе Palms Sports Arena (ранее - Neftçi Arena, Bakcell Arena и "8-й км") и начнется в 21:00.
Обслуживать встречу будет судейская бригада из Черногории и Сербии во главе с арбитром ФИФА Николой Дабановичем. Ему будут помогать боковые судьи Владан Тодорович и Срджан Йованович, а функции четвертого рефери выполнит Милош Бошкович.
За систему VAR будет отвечать серб Момчило Маркович, а за AVAR - его соотечественник Александр Живкович.
Отметим, что в первом матче сборная Азербайджана на выезде проиграла команде Исландии со счетом 5:0.
13 ноября
Отборочный этап ЧМ-2026
21:00. Азербайджан - Исландия.