Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии

Сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года сыграет на домашнем поле с командой Исландии.

Матч пройдет на стадионе Palms Sports Arena (ранее - Neftçi Arena, Bakcell Arena и "8-й км") и начнется в 21:00.

Обслуживать встречу будет судейская бригада из Черногории и Сербии во главе с арбитром ФИФА Николой Дабановичем. Ему будут помогать боковые судьи Владан Тодорович и Срджан Йованович, а функции четвертого рефери выполнит Милош Бошкович.

За систему VAR будет отвечать серб Момчило Маркович, а за AVAR - его соотечественник Александр Живкович.

Отметим, что в первом матче сборная Азербайджана на выезде проиграла команде Исландии со счетом 5:0.

13 ноября

Отборочный этап ЧМ-2026

21:00. Азербайджан - Исландия.