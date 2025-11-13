Президент требует управленческой дисциплины: новая эпоха ответственности и служения народу

В Азербайджане формируется новая управленческая культура - культура ответственности, честности и служения народу.

Недавние назначения, утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым, стали не просто кадровыми решениями, а частью масштабной трансформации системы государственного управления. Эти назначения стали важным этапом продолжающейся реформы, направленной на укрепление ответственности чиновников, повышение эффективности местной власти и практическое воплощение принципа служения народу.

На состоявшейся 12 ноября встрече с новоназначенными руководителями - полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике и главами исполнительной власти ряда районов - глава государства четко обозначил приоритеты современной власти - моральная чистота, скромность, прозрачность и подотчетность обществу.

Речь Президента на этой встрече стала своеобразным обращением к новой генерации управленцев - тем, кто должен не просто занимать должности, а быть примером служения стране. В центре внимания - развитие регионов, повышение качества жизни граждан, борьба с коррупцией и укрепление социальной справедливости. Ильхам Алиев ясно дал понять: чиновники должны работать ради людей, а не ради себя.

Это выступление стало программным документом, задающим направление всей системе государственного управления - от Баку до самых отдаленных районов. Азербайджан вступает в этап, когда ключевым критерием успеха становится не количество реализованных проектов, а степень доверия народа к власти.

Ответственность и служение народу - главный критерий

В своей речи глава государства особо подчеркнул, что доверие, оказанное назначенным руководителям, не является формальностью. Оно требует конкретных результатов и подотчетности.

«Каждый человек, работающий на руководящей должности, каждый чиновник должен быть скромным. В жизни, в быту он сам, его близкие родственники должны вести себя так, чтобы не было никаких нареканий в отношении нашего общего дела», - заявил Президент.

Одним из наиболее сильных посылов выступления главы государства стало предупреждение тем, кто попытается использовать должность в личных целях.

«К сожалению, в некоторых случаях чиновники ведут себя в обществе неподобающим образом, проявляют чрезмерную заносчивость, пытаются поставить себя выше всех, тем самым теряя собственный авторитет и одновременно дискредитируя наше государство и его политику», - заявил Ильхам Алиев.

В продолжение темы ответственности Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул нетерпимость государства к коррупции и злоупотреблениям властью, обратившись к новым руководителям со следующими словами:

«Наряду с этим в ряде случаев они занимаются коррупцией, взяточничеством. Азербайджанская общественность хорошо знает, что любой государственный чиновник, занимающийся неблаговидными делами, в итоге должен будет отвечать перед судом, законом, и такие случаи, к сожалению, имеются и сегодня. Однако обществу совершенно очевидно и то, что ни одно незаконное действие не останется без последствий».

Эти слова - не просто нравоучение, а политический сигнал. Ильхам Алиев ясно дал понять, что эпоха безнаказанности прошла. Любые проявления коррупции, высокомерия, злоупотребления служебным положением будут караться законом и не останутся без последствий.

Президент прямо заявил: если чиновник столкнется с незаконными указаниями - он должен немедленно сообщить об этом. «Поэтому мое требование к вам – одновременно вести серьезную борьбу с неприглядными явлениями», - заявил он.

В этом контексте Президент призвал новоназначенных руководителей также уделять особое внимание кадровой политике.

«Руководители регионов должны подбирать надежные, профессиональные и морально чистые кадры, доказать своей работой в регионах, которыми будут руководить, правильность моего выбора. В противном случае, конечно же, будут приняты необходимые меры», - подчеркнул глава государства.

Таким образом, формируется новая модель управления, основанная на принципах доверия, ответственности и прозрачности. Это шаг к новой культуре управления, в которой закон и честь важнее лояльности отдельным лицам. Президент тем самым формирует в стране вертикаль, основанную не на боязни, а на ответственности, не на принуждении, а на совести.

Регионы как опора национального развития

Президент отметил, что за последние годы в Азербайджане реализованы масштабные инфраструктурные проекты, которые полностью изменили социально-экономический облик регионов. Электроснабжение, дороги, водоснабжение, ирригационные системы, социальные объекты - все это стало результатом последовательных государственных инвестиций и программ регионального развития.

«Сегодня в регионах Азербайджана эти вопросы находят свое решение. Все это, конечно же, требует как больших средств, так и повседневного внимания. Повторяю, мы решили эти вопросы в результате реализации программ социально-экономического развития регионов по линии государства, за счет государственного бюджета», - подчеркнул глава государства.

Создание современной инфраструктуры стало основой для нового этапа экономического роста, диверсификации и устойчивого развития. Однако, как отметил Президент, теперь основное внимание должно быть сосредоточено на качестве управления и справедливом распределении возможностей.

Социальная справедливость и занятость - приоритет №1

Ильхам Алиев особо остановился на вопросах занятости в регионах. Глава государства отметил, что за последние годы в Азербайджане проведены масштабные реформы в сфере занятости, что позволило существенно снизить уровень безработицы. Вместе с тем, он обратил внимание на сохраняющиеся тенденции миграции из регионов в крупные города, в том числе в Баку. По словам Президента, подобное явление наблюдается и в других странах, однако одной из его главных причин остается нехватка рабочих мест в сельских районах.

Для решения этой проблемы государство активно развивает программы поддержки бизнеса и самозанятости. Президент напомнил, что программа самозанятости уже охватила десятки тысяч человек и доказала свою эффективность. Кроме того, в регионах создаются новые предприятия, предпринимателям предоставляются льготные кредиты, что способствует развитию местного производства и укреплению экономической самостоятельности регионов.

Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие местного производства не только обеспечивает занятость, но и усиливает экономику страны в целом. Особое внимание он уделил потенциалу сельского хозяйства и туризма, которые должны стать основными драйверами регионального роста.

Президент призвал руководителей на местах активно работать над созданием рабочих мест, поддержкой предпринимателей и расширением возможностей для экономического развития, подчеркнув, что политика социальной справедливости - это не лозунг, а реальная деятельность, измеряемая конкретными результатами.

Экологическая ответственность и забота о будущем

Отдельный акцент в выступлении главы государства был сделан на экологической политике. Президент подчеркнул, что Азербайджан добился существенного прогресса в улучшении экологической ситуации, особенно в Баку и Сумгайыте, превратив некогда загрязненные промышленные зоны в современные урбанистические пространства. Теперь аналогичные подходы должны применяться и в регионах. Глава государства призвал строго пресекать любые незаконные действия, наносящие ущерб экологии - от изменения русел рек до нелегальной добычи строительных материалов.

«Чтобы ограничить и устранить незаконную деятельность, даны указания Администрации Президента, Кабинету Министров и Министерству экологии. Незаконные действия недопустимы», - заявил Ильхам Алиев.

Таким образом, Президент указал, что экологическая тематика занимает особое место в повестке государства, подчеркивая, что устойчивое развитие невозможно без бережного отношения к природе. Азербайджан последовательно формирует культуру экологической ответственности, в которой охрана окружающей среды рассматривается как неотъемлемая часть государственной политики и морального долга перед будущими поколениями.

В заключительной части своего выступления Президент Ильхам Алиев подвел своеобразный итог проделанной за последние годы работе по развитию регионов, подчеркнув, что достигнутые успехи - результат системного и последовательного подхода государства.

Он отметил, что сегодня регионы Азербайджана соответствуют самым высоким стандартам: построены девять международных аэропортов, модернизированы железные дороги, автомагистрали, создана современная энергетическая и ирригационная инфраструктура, решены вопросы газификации и водоснабжения. Все это, по словам главы государства, направлено на одно - повышение качества жизни граждан и создание равных условий для развития каждого региона.

Однако, наряду с этим, Президент вновь обратил внимание на человеческий фактор - на необходимость постоянного контакта власти с народом. Ильхам Алиев подчеркнул, что истинное руководство начинается не в кабинетах, а в общении с людьми, в умении слышать их проблемы и реагировать на них. «Необходимо уделять внимание людям, жить их заботами, постоянно быть среди них. Ездить по селам, быть в контакте с их жителями. Таковы мои требования», - заявил глава государства, тем самым продемонстрировал, что призыв «ездить по селам, быть в контакте с их жителями» отражает суть его управленческой философии - близость к народу как основной принцип эффективной власти.

Вместе с тем, глава государства открыто указал на существующие проблемы: несмотря на оказанное доверие, отдельные чиновники по-прежнему ставят личные интересы выше служебного долга. «Однако, к сожалению, повторюсь, несмотря на оказанное мною доверие, некоторые чиновники вместо выполнения этих поручений, предпочитают руководствоваться своими меркантильными интересами, ставя во главу угла незаконное обогащение».

Это заявление стало не только предупреждением, но и сигналом к обновлению управленческих стандартов.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что новые руководители оправдают оказанное доверие и завоюют симпатию народа своим трудом и честностью. Тем самым Президент обозначил главную цель реформы - формирование корпуса управленцев нового типа: ответственных, инициативных и искренне преданных делу развития страны.

Выступление Президента Ильхама Алиева стало манифестом новой управленческой эпохи в Азербайджане - служение народу, борьба с коррупцией, социальная справедливость, развитие регионов. Эти четыре направления формируют основу современной государственной политики.

Выражение главы государства «необходимо уделять внимание людям, жить их заботами, постоянно быть среди них, ездить по селам, быть в контакте с их жителями» является не только обращением к конкретным чиновникам, но и посланием всей системе власти. Азербайджан вступает в новую фазу развития, где главным критерием эффективности становится не количество реализованных проектов, а качество взаимодействия между государством и гражданами.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Поощрение социально-экономического развития регионов»