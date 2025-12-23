 Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями - ФОТО

First News Media15:05 - Сегодня
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан города Ханкенди с переселившимися сюда жителями.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал жителей.

Жители: Здравствуйте, добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. И вам добро пожаловать.

Жители: Спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Да хранит Вас Аллах, мой командующий, да благословит Вас Всевышний.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас с возвращением на родную землю спустя 34 года. Слава Аллаху, наши земли освобождены от оккупантов, и все бывшие переселенцы постепенно возвращаются на свои исконные земли. В том числе и в поселок Кяркиджахан сегодня вернулись бывшие переселенцы, и этот процесс возвращения продолжается. Программа «Великое возвращение» – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе. Вы долгие годы жили в сложных условиях, испытывали как физические, так и моральные страдания. Этому уже положен конец, и спустя 34 года вы возвращаетесь в родной Кяркиджахан. Это большое счастье и для вас, и для всего нашего народа.

Жители: Пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь.

Президент Ильхам Алиев: В конце декабря 1991 года армянское государство изгнало вас с земли ваших предков. Это был конец декабря, а теперь, в конце декабря 2025 года, здесь, на этой земле полностью установилась справедливость. Конечно, нетрудно представить, сколько страданий вам пришлось пережить за все эти годы – и тяжелые жилищные условия, и моральные страдания, и чувство несправедливости. Но, уверен, вы, как и весь наш народ, верили, что настанет день и мы вернемся сюда. Два года назад в результате антитеррористической операции поселок Кяркиджахан вместе с городом Ханкенди был освобожден от оккупантов, и здесь уже заново строится жизнь.

Я приезжал в этот поселок в октябре. Тогда я дал указание отремонтировать дома, школу, реализовать другие необходимые инфраструктурные проекты. Сегодня, знакомясь с поселком, я вижу, что все организовано на высоком уровне, поселок радует глаз. Конечно же, это первый этап восстановления поселка. Ведь во время оккупации враг и его привел в непригодное состояние. Во многих домах невозможно жить. Примерно за два года были проведены ремонтно-восстановительные работы, и сейчас некоторые улицы поселка полностью благоустроены, дома приведены в полную готовность, и здесь имеются все условия для проживания.

Хочу еще раз поздравить вас с этим событием. Уверен, что вы будете жить здесь спокойно и благополучно. Главное, что вы на родной земле.

Житель: Да хранит Вас Аллах. Завтра Ваш день рождения. От всего сердца поздравляю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин Верховный главнокомандующий, мы очень благодарны Вам за то, что Вы вернули нас сегодня в наш родной Кяркиджахан, в Карабах. Спасибо за эти дни. Мы со слезами покинули эти места в декабре, а теперь возвращаемся с улыбкой. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. К сожалению, в то время азербайджанское руководство не смогло защитить вас, не продемонстрировало воли, проявило трусость и фактически смирилось с оккупацией. Пришедшее после этого к власти правительство еще больше усугубило ситуацию. Фактически оккупация городов Шуша и Лачин произошла примерно через пять месяцев после оккупации Кяркиджахана. До этого был совершен Ходжалинский геноцид. В то время и руководство, оставшееся c советских времен, и руководство, якобы относившееся к народному движению, фактически бросили живущих здесь людей на произвол судьбы. Они могли бы защитить вас, но не сделали этого. Некоторые из-за трусости, а некоторые с целью посеять в Азербайджане хаос и анархию, чтобы на этой волне прийти к власти, во многих случаях совершив предательство, сдали наши земли врагу. Пришедший к власти после этого тандем НФА-Мусават своей некомпетентной и предательской деятельностью вверг нашу страну в глубокий кризис. Гражданская война, оккупация Кяльбаджара и фактическая утрата дороги Лачин-Ханкенди – все это обеспечило Армении большое преимущество и, в конечном итоге, открыло путь к оккупации, масштабной оккупации. Мы же трудились днем и ночью, чтобы спасти наши исконные земли от врага, сражались, завоевали Победу в войне. Правда, хотя во время Второй Карабахской войны мы не полностью положили конец оккупации, но мы никогда не сомневались, что Ханкенди, Ходжавенд, Агдере, Аскеран, Кяркиджахан и все другие поселки и города, которые в то время еще находились под оккупацией, будут освобождены. В результате проведенной два года назад антитеррористической операции, которая длилась всего несколько часов, мы полностью положили конец оккупации, восстановили наш суверенитет, навсегда изгнали оккупантов с наших земель, и сегодня живем в условиях мира. Это столь славная история, что, уверен, нынешнее и будущие поколения будут вечно гордиться ею.

Жители: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Ваше возвращение сюда еще раз показывает, что справедливость существует, ее просто нужно обеспечить. Еще раз поздравляю вас.

X X X

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: В Гяндже, в общежитии, в тяжелых условиях.

Президент Ильхам Алиев: В общежитии.

Житель: Да ниспошлет Аллах Вам долгую жизнь, здоровье, Вы спасли нас от тех условий. Да хранит Вас Всевышний. Да будет Ваш «железный кулак» всегда над головой врага. Да ниспошлет Аллах Вам сил.

Жители: Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Аллах здоровье тем, кто сражался на предыдущей и последней войне, нашим гази. Аминь.

Президент Ильхам Алиев: А вы где жили, в Гяндже?

Жительница: Нет, в поселке Мешели Геранбойского района. Вы когда-то поселили нас там, а теперь обеспечили домом здесь. Да хранит Вас Аллах.

Житель: Большое спасибо, господин Президент. Вы подарили нам этот исторический день, да будет Аллах доволен Вами, да хранит Он Вашу семью.

Жители: Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни. Еще раз поздравляю.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

