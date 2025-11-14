Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность, эвакуация не планируется

Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность.

Об этом в ответ на запрос AПA сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД отметил, что эвакуация сотрудников посольства не планируется.

Отметим,14 ноября около 01:00 ночи в результате ракетных и дроновых атак на столицу Украины город Киев одна из ракет типа «Искандер» упала на территорию посольства. В связи с этим Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел. Ему был выражен протест и вручена соответствующая нота. Было отмечено, что в результате последнего взрыва часть ограждения территории посольства полностью разрушена, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства, а также нанесён серьёзный ущерб территории дипломатического представительства.

