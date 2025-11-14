Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

В социальных сетях распространяются предупреждающие сообщения о звонках с коротких номеров “9990” и “7770”, а также утверждения о якобы краже данных у тех, кто ответил на звонки.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе первоначальной проверки поступивших обращений не выявлено никаких фактов вмешательства в банковские карты, хищения денежных средств со счетов или завладения личными данными граждан.

В настоящее время расследование продолжается профильным главным управлением МВД.

При наличии каких-либо особенностей по итогам расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.