Названа причина задымления в бакинском метро - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Задымление произошло в торговом магазине, расположенном в подземном переходе, примыкающем к станции «Джафар Джаббарлы».
Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», для предотвращения воздействия инцидента на пассажиров метро, входные и выходные двери станции «Джафар Джаббарлы» были немедленно закрыты, а система вентиляции переведена в режим вытяжки (откачки дыма).
Движение пассажиров было обеспечено через станцию «28 Мая».
Отмечено, что движение поездов на станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая», а также на участке «Джафар Джаббарлы – Хатаи» обеспечивается в обычном рабочем режиме.
Вход и выход со станции полностью открыт для пассажиров.
По предварительной версии, задымление произошло в результате короткого замыкания.