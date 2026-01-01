Молодой мужчина был убит в новогоднюю ночь у столичного ночного клуба

Перед ночным клубом «Purple Karaoke & Live Bar», расположенным в поселке Баил Сабаильского района столицы, произошло убийство.

Как сообщает Qafqazinfo, ссора между посетителями клуба закончилась кровопролитием.

В ночь на 1 января около 2 часов ночи между 36-летним Х.Маджидовым и 32-летним Эмилем Раджабли возник конфликт в клубе. Позже перед заведением Маджидов нанес Раджабли ножевое ранение. Получивший тяжёлые травмы потерпевший скончался по пути в больницу.

Подозреваемый Х. Маджидов был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По данному факту в Прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.