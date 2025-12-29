Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки Украины на резиденцию Путина

Россия не будет выходить из переговоров по Украине после недавнего налета БПЛА на госрезиденцию президента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, добавил министр, переговорная позиция России будет пересмотрена, сообщает «Коммерсантъ».

Сегодня глава МИД России сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию президента в Новгородской области при помощи 91 беспилотника.

«Данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта... Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена»,— сказал господин Лавров.

Министр добавил, что Россия не оставит налет дронов на резиденцию президента без ответа. Москва уже определила объекты и время ответного удара, уточнил он.