В мире

В Иране протесты переросли в поджоги военных объектов и столкновения, есть погибшие - ВИДЕО

First News Media
В Иране протесты переросли в поджоги военных объектов и столкновения, есть погибшие - ВИДЕО

В Иране продолжается обострение массовых протестов, которые начались 28 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен.

Как сообщает Reuters, акции охватили многие регионы страны и нередко сопровождаются столкновениями с силами безопасности.

По данным агентства, со ссылкой на иранское государственное телевидение и агентство Fars, вечером 31 декабря в городе Кухдешт на западе Ирана был убит 21-летний участник военизированного формирования «Басидж», входящего в структуру Корпуса стражей исламской революции. Согласно информации Fars, ещё 13 сотрудников сил безопасности получили ранения.

В новогоднюю ночь в городе Ченар загорелся опорный пункт «Басидж». Также сообщается, что протестующие поджигали здания военных администраций и силовых структур в Хамадане, Исфахане, Асадабаде и Рамхормозе. В Хамадане, по данным СМИ, демонстранты заняли несколько улиц и скандировали лозунг «Это последняя битва, Пехлеви вернётся».

Омечается, что протесты начались с забастовки торговцев на тегеранском базаре, после чего распространились на другие города и университеты. Агентство подчеркивает, что это самые масштабные волнения в стране со времён общенациональных протестов 2022 года.

В Иране протесты переросли в поджоги военных объектов и столкновения, есть погибшие - ВИДЕО

