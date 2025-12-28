О чем говорил Трамп с Путиным перед встречей с Зеленским - ПОДРОБНОСТИ - ОБНОВЛЕНО

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт.

Об этом, как передает РБК, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — сказал он.

Представленный Зеленским мирный план из 20 пунктов включает положение о территориях, однако по этому вопросу позиции Вашингтона и Киева расходятся. США предлагают в качестве компромиссного варианта установить демилитаризованную зону. Зеленский заявил, что решение об отводе войск в таком случае может приниматься только с учетом мнения общества. Он сказал, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы организовать голосование.

Ушаков подчеркнул, что для окончательного прекращения огня Киеву следует «не мешкая» принять «ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу <...> касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах».

Как рассказал Ушаков, президент США выслушал «весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания», достигнутые в ходе саммита на Аляске и в ходе контактов переговорных групп.

По словам помощника российского президента, Трамп заявил, что вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. «Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским», — добавил Ушаков.

Он отметил, что лидеры договорились «вновь оперативно переговорить» по итогам встречи Трампа с Зеленским.

22:18

Телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, который длился больше часа, был организован по инициативе США, сообщил Интерфакс.

"Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что Трамп "хотел бы обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня во Флориде".

"Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося один час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, естественно, пожелали счастья народам двух стран. И весь следующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер", - сказал Ушаков.

20:59

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным в преддверии переговоров с Зеленским.

Трамп назвал хорошим и очень продуктивным разговор с Путиным.