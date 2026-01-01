Трамп признался, что игнорирует советы врачей и принимает избыточные дозы аспирина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ежедневно принимает дозу аспирина, превышающую рекомендованную врачами, с целью профилактического разжижения крови.

По словам американского лидера, это является его личным решением. В интервью газете The Wall Street Journal Трамп отметил, что врачи указывают на способность аспирина разжижать кровь, и он не хочет, чтобы «густая кровь проходила через сердце».

Президент также рассказал, что из-за регулярного приёма препарата у него легко появляются синяки, продемонстрировав это на примере своего запястья. Несмотря на рекомендации врачей сократить дозировку, Трамп отказался, пояснив, что принимает аспирин уже около 25 лет и считает себя «немного суеверным».

Кроме того, на фоне обсуждений состояния его здоровья Трамп признал, что иногда испытывает трудности со слухом. При этом он подчеркнул, что находится в отличной физической и умственной форме, заявив, что работает больше и усерднее любого президента в истории США. Также он сообщил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отёков в области лодыжек, однако позже отказался от них, поскольку они ему не понравились.