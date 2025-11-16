Дожди и туман: фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода по состоянию на 9:00 16 ноября.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, местами наблюдался кратковременный дождь, на высотах Муровдага – небольшой снег.

Осадки зафиксированы в Кельбаджаре, Лачине, Губадлы, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Хачмазе, Губе, Зардабе, Билясуваре до 1 мм.

В Билясуваре, Джафархане, Шамкире, Шеки, Шемахе, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Исмаиллы, Гобустане и Алтыагадже наблюдался туман.

Видимость ограничена 500 метрами.

Максимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове – 18 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике – 17 градусов, в Аранском районе – 19 градусов, в горных районах – 11 градусов.