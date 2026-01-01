В Кюрдамире произошло ДТП с пострадавшими - ФОТО

В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали три человека.

Авария произошла на участке дороги Агсу–Кюрдамир–Имишли, проходящем через село Сор-Сор. Автомобиль Hyundai i30, которым управлял Ибрагим Новрузов, внезапно потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.

В результате происшествия трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ДТП проводится расследование.

Источник: Report