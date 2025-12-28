Состоялась церемония презентации платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

28 декабря в Азербайджанском университете языков состоялась презентация платформы «Азербайджанский язык». Автором идеи и руководителем проекта является Алена Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации принимали участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева, автор идеи и руководитель проекта Алена Алиева.

Сначала ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла проинформировал гостей о деятельности вуза. Гости посетили музей университета, где ознакомились с его деятельностью и экспонатами.

Выступивший на презентации Кямал Абдулла рассказал о значении платформы для сохранения, развития и популяризации азербайджанского языка в современной цифровой среде.

«На фоне высказываний Президента Ильхама Алиева о сохранении и развитии азербайджанского языка, прозвучавших в ходе его выступления на собрании, посвящённом 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана, реализация такой платформы была крайне необходима. Учёные и молодые специалисты университета с честью выполнили эту работу.

Азербайджанский университет языков открывает в зарубежных университетах центры азербайджанского языка, культуры и модели мультикультурализма, в этих центрах молодежь обучается языку. Появление подобных платформ и проектов фактически связано с работой, проводимой в этом направлении Президентом Ильхамом Алиевым. Очень важно, чтобы платформы были взаимосвязаны между собой. Поскольку в самых разных инстанциях — университетах, учреждениях, министерствах — на основе указаний и рекомендаций главы государства проводится определённая работа. Однако, к сожалению, эти платформы и проекты зачастую реализуются без взаимной координации.

Я хотел бы, чтобы эти платформы поддерживали и дополняли друг друга, демонстрировали преемственность и устойчивость. Для этого целесообразно создание Координационного совета. В таком случае мы сможем более целенаправленно реализовывать поручения Президента Ильхама Алиева», — подчеркнул К.Абдулла.

Автор идеи и руководитель проекта Алена Алиева в своем выступлении отметила важную роль образования в жизни общества. Она поздравила всех присутствующих по случаю презентации платформы. Алена Алиева выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева, Министерству науки и образования Азербайджанской Республики, Азербайджанскому университету языков, а также всем участникам проекта за оказанную поддержку в реализации этой инициативы.

Затем проректор Азербайджанского университета языков Жаля Гарибова и координатор проекта Сабина Алиева представили платформу «Азербайджанский язык». В ходе презентации было обстоятельно рассказано о целях создания платформы, её функциональных возможностях, а также о контенте, предназначенном для различных возрастных и пользовательских групп.

С поздравительной речью на мероприятии выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев. Он отметил, что платформа «Азербайджанский язык» внесёт значительный вклад в повышение качества обучения и преподавания государственного языка, а также в расширение цифровых образовательных ресурсов. Министр подчеркнул, что подобные инициативы играют особую роль в развитии азербайджанского языка в соответствии с современными вызовами.

Говоря о проводимой в стране работе в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по сохранению чистоты азербайджанского языка, министр отметил: «Суть платформы заключается в обучении нашему языку и тех людей, для которых азербайджанский не является родным. Азербайджанский язык имеет достаточно широкий ареал распространения — на нём говорят более 50 миллионов человек. Освоение этого языка важно по нескольким причинам. Как для иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане, так и для иностранцев, желающих работать в нашей стране, а также для тех, кто хочет изучать азербайджанский язык как иностранный, данная платформа будет играть важную роль.

Платформа создана на базе английского языка, однако, считаю, что её перевод на другие языки также возможен. В рамках платформы активно используются решения на основе искусственного интеллекта. Я уверен, что платформа будет успешной», — отметил министр.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый платформе «Азербайджанский язык».

Пакистанский студент, докторант Пакистанского центра, действующего при Азербайджанском университете языков, Махмут Атхар в своем выступлении отметил, что в период обучения в университете он получил возможность изучать азербайджанский язык, который впоследствии стал неотъемлемой частью его повседневной жизни.

Подчеркнув, что язык является духом народа, его культурой и образом мышления, М.Атхар продолжил: «Азербайджанский язык — очень богатый язык, поскольку это язык Низами и Физули. Посредством деятельности нашего центра мы стремимся вносить вклад в популяризацию азербайджанского языка и культуры за рубежом. Совместно с Азербайджанским центром в Исламабаде мы проводим работу по продвижению азербайджанского языка и организации культурных мероприятий. Мы издали книгу для пакистанских студентов с целью изучения азербайджанского языка. Этой инициативой мы вносим вклад в более широкое международное признание азербайджанского языка.

Меня часто спрашивают, как я выучил азербайджанский язык. Наш ректор всегда рекомендует нам внимательно слушать все выступления Президента Ильхама Алиева — это один из основных способов изучения азербайджанского языка. Азербайджанский язык обладает мощным объединяющим потенциалом. Он объединяет людей из разных стран и народов. Азербайджанский язык — это не просто средство общения, это могучий мост, соединяющий людей, культуры и государства. Я горжусь тем, что изучаю этот язык».

Выпускник Азербайджанского университета языков, известный журналист, Заслуженный журналист Российской Федерации Михаил Гусман в своём выступлении отметил, что интерес к азербайджанскому языку неуклонно растёт: «В Стэнфордском университете проводят ежегодное изучение интереса, проявляемого к языкам разных стран и народов. У нас маленькая страна, у нас относительно небольшой народ. Однако данные Стэнфордского университета свидетельствуют о том, что интерес к азербайджанскому языку за последний год вырос невероятно. Это очень важно. Этот факт полностью соответствует тому масштабному интересу, который в мире проявляется к потрясающей политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Тому есть миллионы доказательств. То, что сегодня красивый, богатый, благородный азербайджанский язык все больше востребован в мире, является результатом того пути, по которому страна движется под руководством Президента.

Благодарю за эту потрясающую платформу. Это работа, созданная очень своевременно. Выражаю признательность всем, кто принимал участие в её создании».

М.Гусман отметил, что окончил Азербайджанский университет языков 55 лет назад с отличием.

После выступлений была представлена художественная часть мероприятия.

Презентация завершилась совместным фото участников.

Отметим, что платформа разработана с целью обучения и преподавания азербайджанского языка, а также его распространения среди широкой аудитории посредством цифровых ресурсов.

Проведение презентации накануне 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира — ещё раз продемонстрировало, что азербайджанский язык является одной из ключевых ценностей, объединяющих азербайджанцев во всём мире.